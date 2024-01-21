藍營十大帥哥 網稱新北吳彥祖要消失了..葉元之躺著中槍

國民黨不分區立委當選人韓國瑜日前宣布，將與立委江啟臣搭檔參選正副院長。圖／本報系資料照

台灣立院龍頭之爭，國民黨 團推「韓昌配」，因不分區立委當選人韓國瑜、台北市長蔣萬安先前打趣稱立委江啟臣 鼻子大，引發熱議江啟臣的年輕模樣。有網友在Dcard發問「國民黨帥哥特別多？」更有媒體盤點「國民黨十大帥哥」，議員詹為元被網友點名是「松山劉德華」，還有網友揶揄沒入選的新科立委葉元之選後要好好保養，否則「新北吳彥祖」要消失了。

媒體最近盤整國民黨十大帥哥，包括江啟臣、蔣萬安、新科立委牛煦庭、羅廷緯、前總統馬英九 、議員李柏毅、詹為元、北市府發言人殷瑋等人入列。

詹為元在臉書說，這些虛名都不會特別拿出來講，希望大家也不用特別宣傳、轉傳或分享，「特別po這文章，提醒大家不用刻意張揚，我們實實在在做事，努力過好每一天。對了，再提醒一次，line可以複製貼新聞連結給其他朋友，如果真的想幫我分享新聞，那沒關係，把所有好友名單轉傳就好，真的不用多，我們不張揚。」