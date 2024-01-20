傅崐萁表態參選立法院長 稱「回應小草期盼」…拉攏民眾黨？

國民黨立委傅崐萁21日簽署承諾書，表示國會領導人必須回應基層小草的期盼。（記者王思慧／攝影）

為了角逐台灣立法院正副院長，國民黨 立委傅崐萁今天在花蓮舉行記者會，他特別提到國會改革是「基層小草」的期盼，未來國會領導人必須有重大任務，在最短時間內能把立法院職權行使法確實完成，並宣示要參選國會領袖，在18個月內完成立法院改革。傅崐萁談及小草，是否意在向民眾黨遞出橄欖枝拉票，引發政壇議論。

幕僚表示，傅崐萁的意思是，如果有機會擔任立法院長，願意推動國會改革，今天簽國會改革承諾書，具有宣示之意，表達改革的意思與決心。

傅崐萁表示，三黨不過半，這是非常重要的關鍵時刻，希望未來國會領導人讓國會有調查權、聽政權、不得表示國會權，調閱所有資料，要求官員到國會證言，不只要有調查權，更要有國會聽證權，讓人民意志能伸張，國家才會正常、健全與強大。

傅崐萁指出，新的國會議長必須是以國會改革為主要任務，他特別宣示，如果擔任國會領袖，會在18個月內完成立法院聽政權、調查權及所有國會議事攤在陽光下，所有經費使用讓全民監督，讓中央政府不會再有弊端，國家清廉、政治透明，是這次個人希望參選國會領袖最重要的原因。

針對「小草說」，傅崐萁說，心中要有百姓，不是哪個黨的意見，國會改革要直球對決，這是國會領導人該做的事，是要有改革決心的人來做。