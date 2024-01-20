我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人藥房連遭6次偷搶 一粒藥黑市賣百元 重金設安保

哄搶猖獗 賣場內衣襪上鎖 想買要等10分鐘

傅崐萁表態參選立法院長 稱「回應小草期盼」…拉攏民眾黨？

記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨立委傅崐萁21日簽署承諾書，表示國會領導人必須回應基層小草的期盼。（記者王思慧／攝影）
國民黨立委傅崐萁21日簽署承諾書，表示國會領導人必須回應基層小草的期盼。（記者王思慧／攝影）

為了角逐台灣立法院正副院長，國民黨立委傅崐萁今天在花蓮舉行記者會，他特別提到國會改革是「基層小草」的期盼，未來國會領導人必須有重大任務，在最短時間內能把立法院職權行使法確實完成，並宣示要參選國會領袖，在18個月內完成立法院改革。傅崐萁談及小草，是否意在向民眾黨遞出橄欖枝拉票，引發政壇議論。

幕僚表示，傅崐萁的意思是，如果有機會擔任立法院長，願意推動國會改革，今天簽國會改革承諾書，具有宣示之意，表達改革的意思與決心。

傅崐萁表示，三黨不過半，這是非常重要的關鍵時刻，希望未來國會領導人讓國會有調查權、聽政權、不得表示國會權，調閱所有資料，要求官員到國會證言，不只要有調查權，更要有國會聽證權，讓人民意志能伸張，國家才會正常、健全與強大。

傅崐萁指出，新的國會議長必須是以國會改革為主要任務，他特別宣示，如果擔任國會領袖，會在18個月內完成立法院聽政權、調查權及所有國會議事攤在陽光下，所有經費使用讓全民監督，讓中央政府不會再有弊端，國家清廉、政治透明，是這次個人希望參選國會領袖最重要的原因。

針對「小草說」，傅崐萁說，心中要有百姓，不是哪個黨的意見，國會改革要直球對決，這是國會領導人該做的事，是要有改革決心的人來做。

國民黨

上一則

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

延伸閱讀

美國會訪台代表團 將會見藍白立委、點名深化和民眾黨交流

美國會訪台代表團 將會見藍白立委、點名深化和民眾黨交流
台灣大選後首個歐洲訪團 立陶宛議員團今訪台

台灣大選後首個歐洲訪團 立陶宛議員團今訪台
國會報告：已4000萬畝農地落外國人手 多為中國資金 政府缺監管

國會報告：已4000萬畝農地落外國人手 多為中國資金 政府缺監管
港律政司長：國安法保釋條件適用於23條立法

港律政司長：國安法保釋條件適用於23條立法

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車

古裝劇「仙劍4」離譜穿幫鏡頭 男女主中間竟然有一輛車
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物
谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死

谷歌華裔工程師涉打死妻 謀殺起訴多次重擊受害人頭部致死