台民進黨掀「脆」熱潮 詹賀舜：社群平台都是溝通工具

民進黨總統當選人賴清德開通Threads（脆）帳號，綠營掀起一股「脆」熱潮。（截取自Threads）

民進黨 總統當選人賴清德開通Threads （脆）帳號，綠營掀起一股「脆」熱潮，民進黨新媒體中心主任詹賀舜表示，Threads是眾多溝通管道或工具之一，以競選影片「在路上」為例，重點是內容、而非通路，關鍵是要讓使用者願意聽、聽完願意分享。

民進黨總統當選人賴清德17日出席一場感恩餐會，並在社群平台Threads發文，「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點，因為我的副總統比你的好」。副總統當選人蕭美琴第一時間回覆賴清德問：「那你選貓還是選狗？」總統蔡英文也回覆說，「我全都要！」

此外，立委鄭運鵬在選前之夜與兒子「德德」、妻子一同車掃拜票，兒子「德德」因外型俊俏，在網路上掀起熱議。選後，鄭運鵬開通Threads帳號，在自介欄打上「鄭運鵬的兒子的爸爸」，開通短短3天，粉絲數已突破18萬，被網友封為近期Threads最紅男人。

對於綠營政治人物近期爭相使用Threads平台，詹賀舜受訪表示，Threads只是眾多溝通管道或工具之一，會被關注起因賴清德出席感恩餐會時發文，蕭美琴留言、蔡總統也去留言，再引發網友紛紛留言，大家才紛紛開帳號，密集在這1、2天內發文。

詹賀舜指出，他無法證明使用Threads平台，是否就能找回年輕選票，但對青年、民眾或社會溝通，Threads是一個新平台，可先進入了解其運作與使用方式，再藉由這個平台做溝通。

詹賀舜表示，民進黨許多公職人員都有臉書與IG，在野黨在今年選戰多使用抖音 ，民進黨則較少，以行銷立場看，Threads或抖音都是平台，使用的平台愈多、可接觸到受眾也愈多。

詹賀舜強調，重點在於內容、而非通路，以「在路上」這部片子來說，同樣放在FB、YT、IG，還是被整個分享出去。因此，重點在於內容，哪種內容是社群平台使用者想要知道，用何種方式講出來能淺顯易懂，願意聽、聽完還願意分享出去，這才是關鍵。

詹賀舜說明，抖音不是禁止與否問題，而是要不要使用。若要使用，所占比例多寡，且要使用抖音，就必須了解抖音的內容產製方式，並了解抖音觀看者的敘事邏輯或理解方式，要以抖音社群的邏輯，來跟抖音使用者對話。