台立法院正副院長選舉 朱立倫：國民黨堅持清白正當「團進團出」

國民黨主席朱立倫針對立法院長、副院長選舉，強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」。(記者胡蓬生／攝影)

國民黨 主席朱立倫針對立法院長、副院長選舉，上午強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」，他每天都與韓國瑜 密切聯繫，下周一國民黨團會有談話會，「韓江配」將全力以赴，至於是否辦理假投票 尊重黨團自主，藍白合方面也還是會保持誠意與空間。

朱立倫上午與新北市長侯友宜到國民黨苗栗縣黨部辦感恩茶會，接受媒體詢問時，朱立倫被問及對副院長人選的態度，他強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」，他每天也都與韓國瑜密切聯繫，在這段時間展現國民黨是國會最大黨，除了強力監督，在院長、副院長的選舉，也一定堅持清清白白、正正當當。

朱立倫強調，他要再次呼籲賴清德主席，盼未來朝野理性溝通，絕對不要動用任何的奧步或讓人民看不起的作法，以金錢、權位交換，相信人民都在看。

朱立倫表示，下周一國民黨團有談話會，「韓江配」將全力以赴，相信最後大家都會團結一致、共同努力，至於是否辦假投票尊重黨團自主，相信很快就會凝聚共識，至於副院長部分會不會與民眾黨合作，國民黨還是會保持誠意與空間，但會堅持清清白白、正正當當及團進團出的立場。