我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

台立法院正副院長選舉 朱立倫：國民黨堅持清白正當「團進團出」

記者胡蓬生／苗栗即時報導
國民黨主席朱立倫針對立法院長、副院長選舉，強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」。(記者胡蓬生／攝影)
國民黨主席朱立倫針對立法院長、副院長選舉，強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」。(記者胡蓬生／攝影)

國民黨主席朱立倫針對立法院長、副院長選舉，上午強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」，他每天都與韓國瑜密切聯繫，下周一國民黨團會有談話會，「韓江配」將全力以赴，至於是否辦理假投票尊重黨團自主，藍白合方面也還是會保持誠意與空間。

朱立倫上午與新北市長侯友宜到國民黨苗栗縣黨部辦感恩茶會，接受媒體詢問時，朱立倫被問及對副院長人選的態度，他強調國民黨一定會堅持清清白白、正正當當的作法來團結所有黨團成員「團進團出」，他每天也都與韓國瑜密切聯繫，在這段時間展現國民黨是國會最大黨，除了強力監督，在院長、副院長的選舉，也一定堅持清清白白、正正當當。

朱立倫強調，他要再次呼籲賴清德主席，盼未來朝野理性溝通，絕對不要動用任何的奧步或讓人民看不起的作法，以金錢、權位交換，相信人民都在看。

朱立倫表示，下周一國民黨團有談話會，「韓江配」將全力以赴，相信最後大家都會團結一致、共同努力，至於是否辦假投票尊重黨團自主，相信很快就會凝聚共識，至於副院長部分會不會與民眾黨合作，國民黨還是會保持誠意與空間，但會堅持清清白白、正正當當及團進團出的立場。

國民黨 投票 韓國瑜

上一則

賴清德喊組「民主大聯盟」準白委質疑口惠而實不至

下一則

總統大選得票比 新北幾與全台一致 藍拚2026議會過半

延伸閱讀

藍白合2.0 韓江配布局深 媒體人讚：韓國瑜實在聰明

藍白合2.0 韓江配布局深 媒體人讚：韓國瑜實在聰明
新聞眼／防藍內亂 迫白現形 韓國瑜一石二鳥

新聞眼／防藍內亂 迫白現形 韓國瑜一石二鳥
韓國瑜四年前選總統 就曾考慮韓江配

韓國瑜四年前選總統 就曾考慮韓江配
面對逼宮聲浪 朱立倫：培育人才、奮戰到任期結束

面對逼宮聲浪 朱立倫：培育人才、奮戰到任期結束

熱門新聞

國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元