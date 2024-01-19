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獨家／檢方確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

上周才離婚…台家暴男疑車內砍殺前妻 麥當勞員工嚇傻

記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署外勤檢察官今下午也到場相驗。記者曾健祐／攝影
台中地檢署外勤檢察官今下午也到場相驗。記者曾健祐／攝影

台中市南屯區五權西路麥當勞後方停車場今驚傳命案，有員工今下午發現1輛白色賓士車內1男1女全身是血，女子明顯死亡，警方查出戚姓男子疑似持刀砍殺陳姓前妻，2人上周才簽字離婚，昨還因家暴官司到法院開庭，戚男頸部也有刀傷一度留有氣息送醫仍不治，警方根據監視器確認戚行凶。

台中第4分局調查，根據監視器畫面，陳女（55歲）今天早上8點7分獨自開車進入麥當勞停車場，隨後下車往外走向五權西路左轉朝大墩路方向，直到9時12分再獨自回到車上進入駕駛座，1分鐘後戚男（67歲）就走向該車進入右前座，2人即未再離開車輛。

據了解，陳女因平時習慣將車停在該麥當勞停車場，今上午戚到場查看確認陳女抵達，就跟著對方尾隨上車，且見陳女車子沒鎖就立即開門進入右前座。

警方指出，經鑑識勘查，陳女傷勢均集中上半身，研判致命傷位於左胸刺傷，戚男頸部也受有刀傷，不排除夫殺妻後再自戕，車內也查扣1把沾血的水果刀。

台中地檢署外勤檢察官陳振益今下午也偕法醫到現場相驗，後續將由法醫釐清確切死因。

警方查出，戚男和陳女上周才簽字離婚，今天上午開車來麥當勞因車停許久，麥當勞員工查看才驚覺2 人在車內全身是血嚇的報案。

警方查，當時陳女坐在駕駛座上，包括臉部、側頸有多處刀傷，已經明顯死亡，戚男則在右前座的脖子也有刀傷，當時意識模糊，送醫搶救後仍不治，現場也查扣到1把水果刀疑似凶刀，初步調查當時戚男、陳女因感情因素發生爭吵後才爆發衝突。

警方說，戚男、陳女有家暴官司，昨天才到法院開庭，今天上午8點多就開車從麥當勞得來速進入後方停車場，現場得來速車道也因此一度封鎖中，死者家屬獲報後也已經趕赴現場配合警方調查。

警方也查出，陳女去年10月6日經法院核發暫時保護案，戚男同年11月26日仍有騷擾行為，但因尚未達違反保護令程度，陳女經向派出所備案後未提告。

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影
戚男疑似上車後持水果刀刺死陳姓前妻。記者曾健祐／翻攝
戚男疑似上車後持水果刀刺死陳姓前妻。記者曾健祐／翻攝

麥當勞 家暴

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