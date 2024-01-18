看台灣大選結果 中國問題專家何瑞恩：不會增加戰爭風險

賴清德(前中)與蕭美琴(前右)當選中華民國新任正副總統。(美聯社)

分析台灣大選，前美國在台協會主席卜睿哲認為，政府治理將更為複雜，所幸台灣已有經驗，行政、立法機關的談判技巧將十分寶貴。中國問題專家何瑞恩認為，這一結果不會增加中國侵台的戰爭風險。

華府 智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）邀專家學者分析台灣大選結果與影響，17日發布分析。

卜睿哲（Richard C. Bush）指出，民進黨贏得總統大選，但失去立法院多數黨地位，台灣的政治體系可能變得更為分散，政府治理將更加複雜。取得8個席次的民眾黨將擁有極大的議價能力。

不過卜睿哲並不悲觀。他表示，台灣在2008年前就有過立法妥協經驗，即使沒有一方能獲得所期望的一切，但仍能通過政策，這些討價還價的技巧將變得十分寶貴。

前白宮國安會中國事務主任、布魯金斯研究所中國中心主任兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）則從兩岸局勢分析指出，儘管北京不樂見這一結果，但不會增加戰爭風險。

他指出，中國國家主席習近平 不需要在短期內控制台灣，他只是無法承受在其任內「永遠」失去台灣的後果。此外，選舉結果顯示台灣民眾傾向維持現狀，這也給予習近平寬慰的事實。

布魯金斯研究所東亞政策研究中心研究員金沛雅（Patricia Kim）指出，民進黨總統當選人賴清德 在勝選演說中重申維護台海和平穩定的責任，也願意與中國在尊嚴、對等原則下對話。現在球落在北京這方，北京可以表明不放棄目標，但願意採取明智與務實的行動。

布魯金斯研究所東亞政策研究中心非常駐資深研究員里夫（Adam Liff）則提醒美國決策者，應關注台灣邦交國遭到策動轉向；過去8年國際對台灣民主活力的支持顯著擴大，繼任者將面臨艱鉅任務；台灣政治分歧對特別是國防相關支出與華府關注議題的立法協商。

布魯金斯研究所東亞政策研究中心非常駐資深研究員林夏如則預期，台灣外交與兩岸政策將陷入僵局，北京會繼續在軍事與外交威脅台灣。

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）則認為，台灣人民其實沒有以為的分裂，都希望生活在基本的安全與寧靜中，希望享受得之不易的自由，希望政府改善民生並承擔責任。也希望政府找到與中國相處的方式，既能維持現狀，又能進行經濟與文化交流。也許賴清德的少數政府有機會推動台灣政治走向更團結與長遠的願景。