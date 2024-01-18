「韓江配」挑戰國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

前高雄市長韓國瑜宣布找來前國民黨主席江啟臣搭檔組成韓江配。（翻攝自韓國瑜臉書）

2024大選，國民黨睽違八年重返國會最大黨，在立法院長之爭，不分區領頭羊、高雄市前市長韓國瑜 呼聲高。韓國瑜今天透過臉書 宣布，已邀請國民黨立委江啟臣搭檔角逐立法院副院長，盼攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。

韓國瑜指出，2024的民主征途正要起步，相信每一位好朋友都明白，並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算 把關。

韓國瑜說，感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。

韓國瑜說，需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾，江啟臣答應合作，但仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒 ，學會「謙卑」、 「反省」、「 改變」。

韓國瑜重申，不論如何，他都會堅持本心、盡全力，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸。