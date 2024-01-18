華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

華航示意圖，班機與新聞無關。（本報資料照片）

中華航空素食餐爭議風波持續延燒，當班空服員在臉書 私密社團發文說明事發過程，有心人士大作文章指控差別待遇，只能鼻子摸摸認倒霉，挑戰「飢餓30」奉獻自己餐點給乘客，換來這種結果令人心寒。華航表示，對此事不再有回應。

華航素食餐爆爭議，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇，引起同班機的網紅路見不平，在臉書發文指控。華航昨澄清，絕無差別待遇，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受餐點，盡力滿足旅客。

當班空服員在臉書私密社團發文還原事發經過，她說她正是苦主本人，看到網紅貼文後實在嚥不下這口氣，打了一篇心得文，但思考若分享在自己版上，擔心會被無知網友出征、媒體炒作、進而被公司懲處等，於是決定在「同溫層」發文，讓有興趣同仁了解事情經過。

該空服員表示，當時該網紅帶著耳機，相信未參與完整過程，文中內容斷章取義，並非事實全貌，甚至不少與事實不符。

空服員指出，當時送餐到前方座位外籍旅客，發現未成功訂到素食，因此請稍等並向廚房確認是否有素食泡麵或素食餐，後來再問到後方阿姨，也發現旅行社未成功替她訂到素食餐，同樣也請阿姨等候確認是否還有其他素食，阿姨說她不吃沒關係。

該空服員表示，後來得知廚房已沒有素食泡麵和組員素食可調，因此她確認餐盤水果和沙拉內容都是素食後，多夾兩個麵包給阿姨，請她先用餐，若還有其他食物會再送過來，之後再到廚房拿經理準備好的素食，送去給外籍旅客，網紅說外籍旅客拿到的全套商務艙素食餐，其實只是經濟餐盤上換個主食，但因實在沒有多的素食，經理準備商務艙的水果、沙拉送給阿姨旅客，並婉言告知飛機上真的沒有其他素食，經理就捐出自己素食餐。

空服員說，「阿姨全程都沒有任何不愉快，一直說謝謝。」若今天換成阿姨座位在前面，後方外國人，作法也一樣，先問到誰就先處理誰。她也反問，若把「中國」與「外國人」的標籤抽掉，會有歧視 問題嗎？

空服員更強調，此事和膚色、國際、年齡、性別沒任何關係，有心人士卻因此大作文章，說我們差別待遇。她無奈說，挑戰「飢餓30」奉獻自己的餐點給客人，只能吃客人剩下，忙了一天下班後，發現換來的這種結果，令人心寒。