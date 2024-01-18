我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

華航素食餐苦主空服員發聲：挑戰「飢餓30」結果令人心寒

記者周彥妤／台北即時報導
華航示意圖，班機與新聞無關。（本報資料照片）
華航示意圖，班機與新聞無關。（本報資料照片）

中華航空素食餐爭議風波持續延燒，當班空服員在臉書私密社團發文說明事發過程，有心人士大作文章指控差別待遇，只能鼻子摸摸認倒霉，挑戰「飢餓30」奉獻自己餐點給乘客，換來這種結果令人心寒。華航表示，對此事不再有回應。

華航素食餐爆爭議，有旅客埋怨事先預訂卻沒拿到餐，只能看著其他乘客享用，質疑華航差別待遇，引起同班機的網紅路見不平，在臉書發文指控。華航昨澄清，絕無差別待遇，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受餐點，盡力滿足旅客。

當班空服員在臉書私密社團發文還原事發經過，她說她正是苦主本人，看到網紅貼文後實在嚥不下這口氣，打了一篇心得文，但思考若分享在自己版上，擔心會被無知網友出征、媒體炒作、進而被公司懲處等，於是決定在「同溫層」發文，讓有興趣同仁了解事情經過。

該空服員表示，當時該網紅帶著耳機，相信未參與完整過程，文中內容斷章取義，並非事實全貌，甚至不少與事實不符。

空服員指出，當時送餐到前方座位外籍旅客，發現未成功訂到素食，因此請稍等並向廚房確認是否有素食泡麵或素食餐，後來再問到後方阿姨，也發現旅行社未成功替她訂到素食餐，同樣也請阿姨等候確認是否還有其他素食，阿姨說她不吃沒關係。

該空服員表示，後來得知廚房已沒有素食泡麵和組員素食可調，因此她確認餐盤水果和沙拉內容都是素食後，多夾兩個麵包給阿姨，請她先用餐，若還有其他食物會再送過來，之後再到廚房拿經理準備好的素食，送去給外籍旅客，網紅說外籍旅客拿到的全套商務艙素食餐，其實只是經濟餐盤上換個主食，但因實在沒有多的素食，經理準備商務艙的水果、沙拉送給阿姨旅客，並婉言告知飛機上真的沒有其他素食，經理就捐出自己素食餐。

空服員說，「阿姨全程都沒有任何不愉快，一直說謝謝。」若今天換成阿姨座位在前面，後方外國人，作法也一樣，先問到誰就先處理誰。她也反問，若把「中國」與「外國人」的標籤抽掉，會有歧視問題嗎？

空服員更強調，此事和膚色、國際、年齡、性別沒任何關係，有心人士卻因此大作文章，說我們差別待遇。她無奈說，挑戰「飢餓30」奉獻自己的餐點給客人，只能吃客人剩下，忙了一天下班後，發現換來的這種結果，令人心寒。

臉書 歧視

上一則

政治金童開班 趙少康教新科藍委「一擋十」電官員

延伸閱讀

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫
素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相
空服員出身 日航首位女性社長出爐 鳥取三津子預定4月走馬上任

空服員出身 日航首位女性社長出爐 鳥取三津子預定4月走馬上任
疑美籍客咬傷空服員 全日空飛西雅圖班機折返羽田機場

疑美籍客咬傷空服員 全日空飛西雅圖班機折返羽田機場

熱門新聞

國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕