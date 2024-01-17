國民黨南部慘輸70多萬票、年輕化不足 敗選檢討3因素

總統選舉敗選後，國民黨主席朱立倫（右）今天主持首次中常會，他為總統大選落敗感到抱歉，會堅定的奮戰到任期結束。記者邱德祥／攝影

國民黨 中常會今天聽取組發會大選檢討報告，國民黨文傳會主委林寬裕會後轉述，敗選檢討分為三部分，包括藍白合策略正確，但最後未成功；大環境對國民黨不利；以及此次藍綠總統選票相差91萬票，南部4縣市就大輸70多萬票，深耕不足等原因。

林寬裕表示，今天組發會提出檢討報告，中常委會中發言踴躍，有肯定也有期許，希望將來改進的方向。從事後結果驗證，有六成民眾希望下架民進黨 ，政黨輪替，國民黨從一開始希望藍白能合作的策略是正確的，但最後沒有成功，以至於無法掌握到更多選票。

林寬裕指出，國民黨提出來的兩岸論述，下架貪腐等訴求，雖然非常充足，也有說服力，畢竟不敵整個國家行政機器，國民黨說得再清楚，但只要有些其他的做法，可能就會讓很多民眾有不同的想法，整個大環境對國民黨來說，比較不利。

林寬裕說，這次總統大選，國民黨和民進黨相差選票數大約為91萬票，但在嘉義、台南、高雄、屏東4個縣市輸了70多萬票，顯示國民黨未來在南部一定要持續深耕，為地方服務。

至於年輕選票，林寬裕認為，還有努力空間。這次國民黨提名15位40歲以下的立委候選人，有十多位都當選，新科立委的平均年紀，也是三個主要政黨中最年輕的，未來他們還要加速年輕化；部分地區的組織、論述能力和民眾傾聽，都還要加強。

國民黨副秘書長謝衣鳯表示，新科立委確實是三黨裡面平均年齡最低，但為何提名這麼多年輕立委從政，卻無法獲得較多年輕選票；未來會加強與年輕人溝通，把立委專業運用新媒體方式，與年輕人對談，擴大年輕選票。

中常委鄭任宗說，民眾對政黨輪替期待很大，仍無法成功下架民進黨，有些基層聲音希望黨主席朱立倫下台，但朱立倫下台，也只是讓大家出一口氣，並無實質意義。這次選舉國民黨各縣市、各級民代已經總動員大團結，因此，要歸咎為一個人的錯，是不公平的，選舉不是一人的對錯。