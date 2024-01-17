賴清德退出新潮流 民進黨各派系立委肯定

總統大選後，民進黨主席賴清德昨天首次主持中常會，並表示因為當選總統，即日起退出新潮流。圖／民進黨提供

新潮流辦公室今天發出新聞稿，宣布民進黨 總統當選人賴清德 不再是新潮流一員，民進黨各派系立委均表達肯定。立委表示，總統是國家資產，不是屬於單一政黨或派系，更表示賴清德是為了要替國家做事，全力支持這樣的做法。

民進黨新潮流系立委郭國文表示，賴清德作為未來的國家元首，不應該被定位為單一政黨或派系；因此，站在國家的高度，賴清德做出這個決定是對職務的尊重，也具有團結黨內的意義。

民進黨湧言會召集人立委王定宇說，這是正面的事情，對政局是正向的作法。賴清德作為全民總統，要為全民服務，不是為一黨一派服務。至於是否對未來朝野合作帶來好的發展，也只能期待。

民進黨新潮流系立委鍾佳濱說，總統這個職位原本就應該超脫黨派，前立法院長蘇嘉全、立法院長游錫堃、監察院長陳菊就任後，也都退出政黨運作。因此，賴清德與新潮流協議，達成離開新潮流系的共識，對國家絕對是好事。

民進黨新潮流系立委賴瑞隆說，總統是國家資產，不只屬於單一政黨或派系，賴清德未來雖然不再是新潮流的成員，但只要是肯做事、會做事的總統，相信民進黨內立委一樣會全力支持。

民進黨英系立委蔡易餘指出，賴清德對外宣示，未來施政用人唯才，不會侷限於單一政黨及派系，展現更寬闊的態度，對外呈現正面的整體形象。

至於新潮流這份聲明，與選戰期間新潮流系不斷被攻擊是否有關？鍾佳濱與賴瑞隆都認為，選舉都已經過去了，不需要這樣解讀。

民進黨蘇系立委張宏陸說，總統超脫派系絕對是好事，這也表示賴清德是為了要替國家做事，全力支持這樣的做法。

張宏陸說，雖然賴清德離開新潮流系，但並不會影響黨內支持的力道，只要政績做好，一定全力支持。他說，支持賴清德做一個全民總統，而不只是民進黨、也不只是一個派系的總統。