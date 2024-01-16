我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途洗盤子

特斯拉酷寒充不了電 車主苦等3小時抓狂

全台首次…鴻海旗下半導體大廠遇駭 恐嚇賣客戶資料

記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，不只如此，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎客戶與員工，如果京鼎置之不理，客戶資料將會被公開，員工也將因此失去工作。駭客集團駭進上市櫃公司竊取資料時有所聞，但是，第一次有駭客集團在竊取資料之後，直接挾持上市櫃公司網站，召告天下該公司內部資料被竊，這是全台灣第一次。

京鼎是鴻海集團旗下子公司，主要經營半導體前段製程設備關鍵模組、半導體自動化設備研發，是台灣重要的半導體上市櫃公司。

然而，今日竹科園區企業議論紛紛，因為他們今日進入京鼎公司網站時，赫然發現京鼎網站已然被駭客集團挾持，而且駭客還直接在網頁上留下兩大段訊息，第一段訊息是告知客戶，駭客集團已拿下京鼎的客戶資料，如果京鼎不付錢，那麼，客戶的所有個人資料都將被公開在網路上，第二段訊息則是告知員工，如果京鼎管理階層不與駭客集團聯繫，那麼，駭客將會摧毀京鼎所有的資料，而且這些資料將不能恢復，這恐怕會讓員工失去工作。

台灣過去已有許多上市櫃企業遭駭客入侵，大部分企業選擇私下解決，並未對外公開，但也有些企業選擇置之不理，任由駭客將客戶資訊免費公開在暗網，造成許多企業或者個人客戶資訊外流。

針對已被勒索軟體攻擊成功的企業，竣盟科技創辦人鄭加海表示，企業不應與犯罪者妥協、不應支付贖金，因為即使支付了，仍有相當大比例的受駭者無法復原資料。

另外，攻擊者也不會透露攻擊手段與滲透進入點，這表示被駭者仍有弱點把持在犯罪者手中。針對勒索軟體的橫行，鄭加海建議，企業的應對方式為備份、備份、再備份，也就是落實備份的 3-2-1 法則，才能處變不驚，臨危不亂。

駭客 鴻海

上一則

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

延伸閱讀

再砸4.56億元 子公司注資電動車事業 鴻海：長期投資

再砸4.56億元 子公司注資電動車事業 鴻海：長期投資
現貨比特幣ETF獲准？假的 美SEC澄清遭駭客盜貼假訊息

現貨比特幣ETF獲准？假的 美SEC澄清遭駭客盜貼假訊息
印度新省長會見鴻海印度團隊 承諾提供投資協助

印度新省長會見鴻海印度團隊 承諾提供投資協助
美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

美控中國用AI技術強化間諜戰 威脅遠超盜智財權

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
圖為蔡英文（左）與諾魯總統昆洛斯合照。（本報資料照片）

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

2024-01-15 01:06

超人氣

更多 >
紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣

紅藍卡「D計畫」藥費1年3300元封頂 退休族鬆口氣
中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解
進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值
3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意

3星座大放異彩迎春節：未來一周財運上升 愛情、事業兩得意
影像曝光…猶他州男子突破維安 爬進飛機引擎殞命

影像曝光…猶他州男子突破維安 爬進飛機引擎殞命