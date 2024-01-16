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中國「政治因素」抗議 台灣U20男排主辦權被取消

中央社台北16日電
台灣原訂於今年7月20日至27日舉辦亞洲U20男排錦標賽。 (圖／中華排協提供，資料照)
台灣原訂於今年7月20日至27日舉辦亞洲U20男排錦標賽。 (圖／中華排協提供，資料照)

亞洲排球聯合會今天宣布，原定於今年7月在台灣舉行的亞洲U20男排錦標賽，改由印尼接手。伊朗排協指出，是因為中國提出抗議，不過中華民國排協沒有證實。

台灣原訂於今年7月20日至27日舉辦亞洲U20男排錦標賽，沒想到亞洲排球聯合會今天卻突然宣布，改在印尼泗水舉辦，比賽日期同時更正為7月23日至30日，引發外界譁然。

由於本屆亞洲U20男排錦標賽的結果，攸關於明年U21世錦賽的參賽資格，伊朗排協更在官網直指，中國因為「政治因素」提出抗議，導致台灣被取消主辦權。事實上，2016年的亞洲U20男排錦標賽，中國曾派隊赴台參賽，但自從2017年台北世大運後，就不曾派選手到台灣參加任何體育賽事。

據了解，其實中國在去年12月就曾提出抗議、表達更換舉辦國的想法，但需要經過會議流程投票，因此直到昨天亞洲排球聯合會召開的線上會議，才正式拍板定案。

排球協會秘書長黃國光接受中央社採訪時表示，遵循亞排聯（AVC）的賽事調配及安排，「我們今年目前確定規劃舉行的是亞洲女子排球挑戰盃，預計亞洲會有12個國家取得參賽的資格，屆時會依照報名及賽程在做正式公告。」

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