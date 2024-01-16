陳佩琪爆柯文哲拒接瘋狂來電 「私訊當眾唸出來的人」

民眾黨在凱道舉行選前之夜，民眾黨總統候選人柯文哲（左三）、副總統候選人吳欣盈（左二）、柯文哲夫人陳佩琪（右二）、民眾黨立委候選人柯美蘭（左一）、吳欣盈母親許嫻嫻（右一） 出席。(記者葉信菉／攝影)

2024年總統大選落幕，民眾黨主席總統候選人落敗，柯文哲 的妻子陳佩琪今天說，柯文哲早上出門前接到電話，很慶幸熟悉的那個老公回來了，自己很贊同他不接電話的作法，「這種私訊會當眾唸出來，搞不好還會給人家錄音， 哪天就算當眾放出來也不意外。」

陳佩琪晚間在臉書發文表示，自己與先生結婚30多年，從年輕相守到中年，如今即將邁入黃昏，回想人生的道路上，有幸得到彼此的相伴，執子之手，與子偕老，實在感恩，感受最深的是重病開刀的那一段日子，幸虧有個醫師老公，讓她在開刀時覺得好安心。

陳佩琪說，現在柯文哲面臨人生的大挑戰，結果雖然不盡人意，但是自己總是跟他說，不論有多麼荊棘滿布、崎嶇坎坷，這條路上一定有妻子的相伴，不過從去年10月底到11月中左右，那段炒得沸沸揚揚，藍白合的日子裡，卻也烙印下夫妻間不愉快的回憶。

陳佩琪表示，身為柯文哲的另一半，自己是最忠誠的柯粉，那段日子陪在身旁，聽了許多對方當事人、主帥的第一手資訊，「當然我方陣營也有很多不同的看法」，很多人說在野整和才有勝選的希望，但是對方捎來的整合條件，「都只有先生去當副的份，不然就是退出、去當不分區立委」。

陳佩琪認為，這些羞辱人的選項，根本不是整合， 而是想不費一兵一卒降人之黨，後來柯文哲單獨和對方主席、前總統會面，耳根子軟的他幾乎快讓對方得逞，名嘴也說民眾黨快要滅黨， 只剩下3席不分區立委，身為先生的另一半，也知道當時承受的壓力，自己焦慮到忍不住表達看法，結果面臨一場夫妻近幾來少有的衝突。

陳佩琪說，她跟一般的柯粉一樣，大家都認為藍白合，選票大多會轉移到綠營，「僅極少數人才接受，你去當人家副手，還願意把票投給你，結果是雙雙一起沉淪，還帶衰了民眾黨」，國民黨 還有民代、立委跟縣市首長，但是辛辛苦苦創立的民眾黨，最後還剩下什麼。

陳佩琪表示，自己贊成挺著胸膛倒下， 而非選擇雙雙跳涯自殺，國民黨如果真如他們所說，以下架民進黨為第一要務，那麼只有柯文哲當正、國民黨當副手才有可能達到目標，但是想也知道這個黨，絕對不可能答應這樣的條件，所以終究兄弟登山、各自努力。

陳佩琪說，現在的先生已經回到過去，那個凡事正面向前看的柯文哲，今天早上他要整裝要出門前，還在玄關說「XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打， 我已經不想接了， 被騙一次就不會再上第二次當了」，毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有當正的選項，當初要談就是錯誤，以後誰還願意跟他們談。

陳佩琪表示，先生常說政治有其理想， 選民也有自己的執著，操作棄保 本來就是不道德的行為，但是對方陣營有人還在選戰後期，大喇喇地拿出來講， 甚至把沒站出來挺他們的人說成「狗熊」，選後再說沒選他們的100多萬投柯者會後悔，真是讓人憤怒無言。

陳佩琪說，很慶幸那個熟悉的老公回來了，她很贊同不想接電話的作法，「這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，或是保母指令要唸就唸的人，若接他電話， 搞不好還會給人錄音， 哪天就算當眾給你放出來也不意外」，現在選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好。