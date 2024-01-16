賴清德：對交接充滿信心 因為承接3項資產

民進黨總統當選人賴清德。(美聯社)

民進黨 總統當選人賴清德 今天表示，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了3項資產，包括台灣多元、理性、活潑的民主、美國對台灣的堅定支持、蔡總統8年來領導國家的各項成就。

賴清德晚間透過臉書發文表示，他與民進黨副總統當選人蕭美琴昨天一同接見美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J.Hadley）、前副國務卿史坦伯格（James B.Steinberg）、美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）組成的美國跨黨派前資深官員代表團，誠摯歡迎3位美方代表專程訪台，更深深感謝美國友人們的祝福。

賴清德說，過去8年，在總統蔡英文 和全民共同打拚下，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了相當多資產，第一項資產是台灣多元、理性、活潑的民主。

賴清德指出，從黑暗的威權專制時代走到今日，人民能夠成熟、理性地完成選舉，他對台灣民主深具信心。未來，他將在台灣人民用選票所決定的架構下，領導一個有能力的政府，以及有效率的制衡力量，帶領台灣人民走向更好的路。

賴清德表示，第二項資產是美國對台灣的堅定支持。若沒有美國的支持，台灣沒有辦法這麼順利從專制走向民主；經貿及產業的發展也不會如此蓬勃、堅韌；兩岸關係不會如此穩定、平衡。他非常珍惜這樣堅若磐石的關係，未來的台灣，也會持續扮演區域值得信賴的夥伴。

賴清德提到，第三項資產是蔡英文8年來領導國家的各項成就。未來他和蕭美琴會在蔡英文的基礎上，持續建立與美國的各項合作，並在區域和平穩定上持續貢獻，同時展現台灣經濟的活力與韌性。

賴清德說，這段期間，他們仍會全力推動國政，為奠定更穩固的執政基礎，帶領人民走向更好的路、打造更好的台灣。