駁斥作票傳言 林飛帆：放任支持者散播謠言最不負責

民進黨前副秘書長林飛帆。(記者曾學仁／攝影)

台灣總統大選落幕，部分支持民眾黨主席柯文哲的網紅質疑選務單位「作票」。民進黨前副秘書長林飛帆今天表示，朝野應該共同肯定台灣民主成就，放任支持者散播作票謠言是最不負責任的行為。「不能自己勝選的時候就是公平正義、民主勝利。敗選的時候就是勝選者作票」。若有開票過程的爭議，台灣司法體系其實也有驗票釐清爭議的公正機制。

林飛帆透過臉書表示，「作票，在國民黨 威權統治年代的地方各級選舉非常盛行」。那個年代，開票開到一半，燈會熄掉，或突然斷電，怎麼選都是國民黨贏。「但，台灣已經不是國民黨威權統治的時代」。

林飛帆說，這個時代，人人有手機，人人能拍照錄影。在投開票所，各陣營也都會監票。投票 人數與實際票數也都能被檢證。其實，民主化之後的台灣，選舉出現紛爭，或是因為票數太過接近難以釐清勝敗，候選人選擇走法律途徑，提起驗票來釐清選舉結果，台灣是有經驗的；從小至議員選舉、立委選舉、大至總統大選都有經驗。

他表示，但無論哪一次，若有爭議，透過司法釐清，後續各方都會尊重制度、尊重結果、尊重民意。他最擔心的，是一個惡意的政治操作，在加上中國認知作戰，讓台灣人自己懷疑起自己的民主，進而讓我們削弱對自己民主的信心。

林飛帆說，「選舉有勝有敗，但我們有健全的投開票制度，這是非常多前輩前仆後繼爭取而來」。若有爭議，也能透過司法制度釐清。任何人不應該因為敗選，而散播對台灣民主制度的不信任。「相反地，只有我們信任民主，才能夠健全民主。如果我們連民主制度都不信任，難道要變成信任哪一個單一的個人才是民主嗎？」

林飛帆表示，「這不叫民主，這甚至叫信仰，甚至更極端一點，這叫邁向獨裁的養分。」所以，「如果你身旁有朋友跟著轉傳、或散播所謂『作票』傳言，請嚴正告訴他，不尊重民主制度，台灣將什麼都不是，如果他已經是真心相信這樣的說法，請他一定要提出事證、並要求他所支持侯選人向法院提起訴訟」。

林飛帆也呼籲在野黨領袖，應該嚴正出來捍衛這個民主制度，跟台灣剛完成的總統大選，這個民主成就。「因為今日你容許或放任自己的支持者，散播明顯不實，且已被澄清闢謠過的作票謠言，他日你的政黨若有機會勝選，他黨支持者也可以依樣畫葫蘆，如此一來，台灣民主將潰不成形，那時候就是中國介入、分化、操縱台灣人最好的時刻」。

他表示，如果候選人本身對於選舉結果有疑義，那更應該提起訴訟，但若候選人自己也自覺沒有提起訴訟的正當理由，但卻刻意放任支持者繼續散播謠言，而不是出面肯定台灣人民的決定，那是非常不負責任的作法，也更證明這樣的人不能作為領導人。