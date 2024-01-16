民眾黨不支持韓國瑜？ 學者：出爾反爾太多次會被看清

民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報系資料照)

民眾黨副秘書長許甫選前曾表示會於立法院長選舉中，支持國民黨 立委當選人韓國瑜，不過，民眾黨選後改變態度，要求藍綠陣營提出4大具體承諾並表態。文化大學政治系教授鄭子真認為，民眾黨選前的承諾不見得會兌現，出爾反爾也不是第一次，全民都在觀察，如果民眾黨沒有走出自己口中的「第三條路」，鐵粉可能很快就會消散。

鄭子真指出，藍白合是假議題，民眾黨選後不見得要兌現對於選民的政見，選前政黨都會為了選票極大化，而提供許多政見誘因，對白營來說，選民只有到選舉期間才重要，小草若不好好省思，在未來四年可能會變成棄草。

鄭子真表示，民眾黨選前說要走出第三條路，選後作為卻完全不像口中所述一般，這也是為什麼民眾黨主席柯文哲 會在曾經執政的台北市拿到最低票的原因，北市民眾已認清柯文哲。中南部的選民可能還不太了解柯文哲，所以會將票投給柯。然而，現在的民眾黨已經不是被市政格局監督而已，而是被全國民眾審視，若是屢屢發生出爾反爾的事情，過一兩年就會被全民看清。

鄭子真認為，藍白合在選前就已經破碎，選後進入國會還想繼續合作是有難度的，所以民眾黨的在選前的承諾多數基於選舉考量而來。更別提，民進黨 政府現在握有行政權與人事權，可讓利給民眾黨，比國民黨能提出的條件更有吸引力，綠白合作不是不可能。

鄭子真表示，對民進黨來說，首要目標當然是先拿下重要的立法院長一職。2月1日前，民進黨可能會先假裝與民眾黨合作，當綠營正式拿下立法院長後，又是另一回事了。她不認為民進黨未來還會讓民眾黨予取予求，白營真的要深思自己的路線選擇。

鄭子真提醒，民眾黨不斷推翻自己所說過的承諾，民眾黨主席柯文哲的個人特性亦是如此，台灣第三政黨出現是重要的。然而民眾黨如果沒有改變，未來可能就會辜負對其有期待的選民，尤其是在今年選舉投給他們的年輕、中間選民支持。