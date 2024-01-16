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民眾黨不支持韓國瑜？ 學者：出爾反爾太多次會被看清

記者張睿廷／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報系資料照)
民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊。(本報系資料照)

民眾黨副秘書長許甫選前曾表示會於立法院長選舉中，支持國民黨立委當選人韓國瑜，不過，民眾黨選後改變態度，要求藍綠陣營提出4大具體承諾並表態。文化大學政治系教授鄭子真認為，民眾黨選前的承諾不見得會兌現，出爾反爾也不是第一次，全民都在觀察，如果民眾黨沒有走出自己口中的「第三條路」，鐵粉可能很快就會消散。

鄭子真指出，藍白合是假議題，民眾黨選後不見得要兌現對於選民的政見，選前政黨都會為了選票極大化，而提供許多政見誘因，對白營來說，選民只有到選舉期間才重要，小草若不好好省思，在未來四年可能會變成棄草。

鄭子真表示，民眾黨選前說要走出第三條路，選後作為卻完全不像口中所述一般，這也是為什麼民眾黨主席柯文哲會在曾經執政的台北市拿到最低票的原因，北市民眾已認清柯文哲。中南部的選民可能還不太了解柯文哲，所以會將票投給柯。然而，現在的民眾黨已經不是被市政格局監督而已，而是被全國民眾審視，若是屢屢發生出爾反爾的事情，過一兩年就會被全民看清。

鄭子真認為，藍白合在選前就已經破碎，選後進入國會還想繼續合作是有難度的，所以民眾黨的在選前的承諾多數基於選舉考量而來。更別提，民進黨政府現在握有行政權與人事權，可讓利給民眾黨，比國民黨能提出的條件更有吸引力，綠白合作不是不可能。

鄭子真表示，對民進黨來說，首要目標當然是先拿下重要的立法院長一職。2月1日前，民進黨可能會先假裝與民眾黨合作，當綠營正式拿下立法院長後，又是另一回事了。她不認為民進黨未來還會讓民眾黨予取予求，白營真的要深思自己的路線選擇。

鄭子真提醒，民眾黨不斷推翻自己所說過的承諾，民眾黨主席柯文哲的個人特性亦是如此，台灣第三政黨出現是重要的。然而民眾黨如果沒有改變，未來可能就會辜負對其有期待的選民，尤其是在今年選舉投給他們的年輕、中間選民支持。

柯文哲 民進黨 國民黨

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