趙少康發聲了 立法龍頭之爭應該藍正白副

趙少康(中)表示立法院長應該讓國民黨來做，副院長就讓給民眾黨。(本報系資料照)

台灣大選落幕，立法院三黨不過半，關鍵少數的民眾黨是否會在立法院長選舉中藍白合作備受關注。資深媒體人趙少康 今受訪指出，立法院長應該讓國民黨 來做，副院長就讓給民眾黨，在立法院，藍白還是要合作的。

趙少康表示，民眾黨是個獨立政黨，有其自主性，且是一個小黨，當然期盼左右逢源，可以想見，如果他自己身處小黨，也會想爭取最大利益。就像台灣也該在美國、中國之間左右逢源，爭取台灣最大利益。

趙少康也說，在野聯合是民主常態，他選前就曾說過，國民黨、民眾黨合作應為常態，藍白不合就會失敗；他參選副總統時便深知，知其不可為而為之，選前所說的內容，選後都證明了，民進黨總統當選人賴清德 拿下40%選票、國民黨總統候選人侯友宜35%、民眾黨總統候選人柯文哲25%，賴清德會連任，開票果然就是這樣，相當神準，可惜大家都不願聽。

趙少康表示，立法院還是應該要藍白合，雙方合作的話有62席，力量相當大，「沛然莫之能禦」，如果不合作就沒意義了，54席、52席、8席都沒意義。雙方如果要合作，就別再酸言酸語，國民黨是大黨，讓一點有何關係？居然還有人說連一席召委都不讓，何必賭氣？這是國家大政的政治運作，不妨對民眾黨好一點。

趙少康說，立法院長由國民黨立委當選人來擔任，副院長可以讓給民眾黨。白營8個立委分去各委員會，一個召委都當選不了，「召委多給幾個有什麼了不起」。

趙少康說，當年的國親合，讓親民黨主席宋楚瑜至今仍在抱怨，他想疾呼大黨別讓小黨抱怨，讓小黨得到比原本應得的更多，才是正道；如果斤斤計較，將來怎麼合作？雙方能夠合作才是最重要，未來在野能主導國會也才最重要。

趙少康表示，針對民眾黨發的聲明，國民黨中央應立刻回應。他剛看到黨中央今天出面回應，動作有點慢，黨中央可能是要做更深刻與周延的思考。

趙少康指出，自己做為黨員，什麼時候愛講話就講話，每個黨員都有講話的權利，跟黨中央沒有任何衝突的問題，黨中央可以聽，也可以不聽。再者，他這些話也不是講給黨中央聽，是要講給社會聽；如果社會覺得是有道理，黨中央自然會有壓力。