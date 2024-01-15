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施明德生前是天主教徒 將美麗島事件比作耶穌傳福音

記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨前主席施明德病逝，享壽83歲。圖為他發動百萬人反貪腐運動，率群眾吶 喊「阿扁下台」。(本報資料照片)
民進黨前主席施明德病逝，享壽83歲。圖為他發動百萬人反貪腐運動，率群眾吶 喊「阿扁下台」。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德辭世，生前是天主教友，1986年為抗議而絕食，當時擔任輔大訓導長的神父、退休總主教洪山川，曾與當時總主教單國璽前往探視。施明德病危前2周，施的妻子曾連絡洪山川，洪因到醫院做復健，未與施見最後一面，對施明德病逝，洪山川說「為他祈禱！」

施明德生前2012年8月30日，曾以「樞機主教走在碎石路上」為題，投書聯合報，文中提及當年絕食，與當時總主教單國璽與當時擔任輔大訓導長的神父、退休總主教洪山川見面這段歷史。

施明德文章說，「和樞機主教認識、交往已20幾年了。第一次見到樞機主教，是在1986年。那是我正為爭取台灣自由，抗議蔣經國政權派人到美國暗殺異議分子江南，正作無限期絕食，被移囚三軍總醫院每天強制灌食兩次的時候。那時，國際有各種傳言，關切之聲從東西、南北半球紛紛傳來。國際特赦組織和羅馬教廷更是關懷備至。

有一天，輔仁大學訓導長洪山川神父，現在已被晉任台北總主教，陪著當時還是高雄總主教的單國璽，到三軍總醫院探視，並轉達羅馬教皇的關懷之意。那是我第一次見到單主教。

我出生在台灣最悠久的天主教家庭。自幼和神父、修女常常往來。小學以前，有幾年我還很認真地想長大後當神父，侍奉天主。作為一個基督徒，『敬神愛人』是我一生追求台灣自由、反獨裁和反貪腐的奮鬥旅程中，永遠高舉的明燈。

那時，還在蔣家獨裁政權統治下，各行各業都臣服蔣家教條下。連宗教界也不例外。當年樞機主教于斌還兼任國大代表。見了面，單主教傳達教廷關懷，了解我的健康狀況後，也觸及到使我坐牢的美麗島事件。單主教說了些，爭取自由、人權是對的，但是不應該採取群眾大會和遊行作手段，那會影響社會安寧，國家安全。這是那個時代，蔣政權的制式說法。

『主教，我們美麗島人所採取的宣傳信仰和理念的方式，和當年耶穌一樣。』聽到我把美麗島事件比作耶穌傳福音，單主教和洪神父表情都有點驚異和肅穆。

『怎麼說？』主教問。『耶穌在曠野對五千信徒布道，用神蹟以二條魚、五塊麵包餵飽他們，那就是群眾大會。耶穌帶著使徒走進耶路撒冷，還有群眾跟隨，那就是遊行。耶穌在羅馬帝國禁令下，就是常常舉行這類群眾大會和遊行，《新約福音》裡多處記載。我不過是學耶穌榜樣而已。』

兩位神職人員聽了我的說法，神情更複雜，好像很意外會從一個叛亂犯口中聽到這種比喻。他們也許沒有想過，當年耶穌基督也是被視為叛亂犯、造反者，終於被釘上十字架。但，很快單主教就微笑地說如下的話，來打破尷尬：『哦，你對《聖經》還滿熟的。』

單主教被尊稱為台灣第一位樞機主教，他一生的嘉言懿行將永遠溢滿台灣大地，成為典範。單樞機主教蒙主恩召，讓我再一次想到台灣感念祠。單主教的靈魂回到天家，一生行誼應成為台灣人的共同資產。他的遺願『窮人的葬禮』，何其富可敵國！比起台灣多少炫耀其財富，引人側目的富豪，單主教讓人又聯想到『窮到只剩下金錢』的諷刺。人生無常。人，不會永遠有個明天。緊握當下，做該做的事吧。單主教，無意中，您已給我的孩子們上了很重要的一課了，謝謝您！」

施明德 退休 蔣經國

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