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台灣涉外人士：中國介選無效 利誘諾魯打壓

中央社台北15日電
台灣外交部外，已不見諾魯的國旗(右二旗杆)。(歐新社)
台灣外交部外，已不見諾魯的國旗(右二旗杆)。(歐新社)

台灣與諾魯斷交，熟悉外交事務的涉外人士今天指出，中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，中國對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。

台灣總統大選落幕，台外交部昨天才發新聞稿指出，諾魯總統亞定（David Adeang）透過諾魯外貿部轉達祝賀，今天則與台灣斷交。涉外人士指出，這是日趨孤立的中國再一次選擇跟民主世界對抗。

他說，舉世矚目的台灣總統大選才剛落幕，當全球都在祝賀台灣大選順利完成的此刻，北京卻以拉走台灣邦交國為報復手段，跟全世界唱反調，再次證明中國正與世界逆向而行。但一個無法改變的事實是，台灣人已經透過選票拒絕中國的介選，也代表台灣人民選擇民主陣營、走向世界。

涉外人士表示，中國這次再次誘拉台灣邦交國，不僅無助於兩岸關係，更把已經從全球經濟邊緣化的中國帶向政治上的進一步孤立。

這位人士說，諾魯在台灣總統大選剛落幕，全球民主國家恭賀民主成就之時，宣布與台灣結束邦交關係，一方面由於諾魯國家規模小，加上近期政局不穩，一直是北京試圖以金錢方式謀奪台灣邦交國的重點國家。

中國此時發動外交攻勢，明顯是因賴清德當選總統，代表其對台介選無效，無法回應其因為經濟持續下行的國內政局壓力，只好展開以金錢利誘台灣邦交國，對台外交打壓。

涉外人士表示，中國近期的經濟情況不佳，此時發動金錢外交有兩個面向值得觀察，第一是直接投入大量資源「買台灣的邦交國」，讓中國國內需要幫助的人民情何以堪。第2是觀察中國的金錢外交承諾，屢屢有跳票情況，甚至反使部分受援國陷入債務泥沼。

例如，去年中國利誘宏都拉斯時，承諾要買宏都拉斯的白蝦，最後根本沒有買多少，甚至導致上萬人失業，就是最好例子。

涉外人士指出，台灣走向世界的路徑已經很明確，不可能與中國競逐金錢外交，北京當局應該思考台灣大選的含義，事實上，台灣人用選票做出的選擇，就是在確立走向世界的路徑。

如果中國以這樣惱羞成怒方式，報復的不是台灣的執政黨，而是台灣人民的選擇，甚至報復民主價值，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。只會讓台灣人民更看清民主台灣與威權中國的差別，將台灣人越推越遠。

邦交 諾魯

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