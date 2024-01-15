施明德辭世 陳菊悼「老哥」：美好的仗你已然打過

台監察院長陳菊（中）與民進黨前主席施明德（左）情同兄妹。（圖／取自陳菊臉書）

前民進黨 主席施明德 15日病逝，台灣監察院長陳菊表示，施明德一生坎坷艱辛，他的離去，象徵著那個世代的結束，「美好的仗你已然打過」，讓台灣成為美好公義的國家，永遠感念他的付出與貢獻。

施明德15日凌晨在台北榮總病逝，享壽83歲。

陳菊晚間在臉書 發文表示，「心送Nori老哥一程」，她與施明德在1977年施明德第一次出獄時相識，當時施明德37歲卻已坐15年牢。一般人被關這麼久，尤其又是政治牢獄，應會遠離是非，但施明德出獄旋即為政治難友蘇洪月嬌助選，並成功贏得該次省議員選舉。

陳菊表示，在台灣戒嚴年代，黨外民主運動是凶險的工作，但施明德無所畏懼穿梭其中，展現勇氣、智慧與魅力。施明德始終埋頭苦幹，無論遭遇多大的困境永不放棄，也因此成為情治人員欲除之後快的對象。

陳菊指出，1979年美麗島雜誌創刊，成為台灣「沒有黨名的政黨」，施明德扮演非常重要的角色，成功組織群眾，並提出以民主、人權為主軸，主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、總統直選、改選萬年國會和司法獨立的具體訴求，讓美麗島雜誌成為台灣民主化過程重要的出版刊物及里程碑。

陳菊提到，站在風尖浪頭上的美麗島及黨外民主人士，在那年倡議世界人權日的遊行，被演變成民眾與軍警的暴力衝突，施明德再度鋃鐺入獄。軍事法庭、美麗島大審，她與施明德同列被告，施明德在庭上為理念辯護，振振有詞、視死如歸，以身殉道的氣度與風範，令人為之動容。

陳菊表示，美麗島事件讓施明德再居囹圄11年，數度以絕食明志，她多次目睹施明德在三軍總醫院被強迫灌食。海內外為營救施明德不斷奔走呼籲，直到1990年，前總統李登輝就任總統，對美麗島事件政治犯頒布特赦令，施明德才出獄。

陳菊指出，施明德出獄後一身孑然、無處可去，暫棲她家客廳，沒過多久便再次投身台灣民主運動，生命力如此頑強、意志堅定，施明德一生有1/3的時間為台灣的民主自由，被囚於斗室。

陳菊提到，作為台灣民主化過程斑斑血淚的當事人與見證者，施明德留下豐富著作，詳實記錄專制、獨裁與殘酷暴斂，除明史實、更鑑來者，莫要重蹈覆轍。

陳菊表示，台灣朝穩健民主國家大步邁進，施明德這一代風雲人物就此杳然殞落，「Nori，你是永遠浪漫的革命者，瀟灑自如」。上午施明德從醫院返家，她也到施明德家裡探望，「他是那麼平靜與安詳」。

陳菊指出，施明德一生坎坷艱辛，幸得晚年妻女為伴，「你的離去，象徵著那個世代的結束，願你一路好走，這美好的仗你已然打過」，讓台灣成為美好公義的國家，「台灣人永遠感念你的付出與貢獻」。