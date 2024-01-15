諾魯與台斷交 尚有30學生拿外交部台灣獎學金

2024總統大選甫落幕，台邦交國諾正式宣布與中華民國斷交。圖為台外交部擺放的諾魯國旗（左）。（記者侯永全／攝影）

台灣2024年總統大選才剛落幕，南太平洋的邦交 國、諾魯 共和國15日就宣布與台灣斷交。2022學年共有52名諾魯籍學生在台就讀，其中30名獲得台外交部提供的台灣獎學金，台教育部 表示，對於是否繼續發放獎學金，會尊重外交部決定。

台教育部指出，依照教育部統計處公告資料，2022學年度諾魯籍在台就讀學生人數共計52人，包括正式修讀學位外國生21人及華語生31人。其中，由外交部提供的台灣獎學金生在學人數為30名，台灣則沒有赴該國留學的學生。

台教育部表示，目前在台就學的諾魯學生中計有30名獲外交部提供的台灣獎學金，外交部台灣獎學金是否續發予留台就讀的諾國學生，會尊重主管機關外交部決定，並將適時洽請相關學校加強對學生之關懷及輔導。

台外交部台灣獎學金計畫是用於鼓勵邦交國學生赴台求學及增進雙邊交流與邦誼，補助對象為赴台就讀大學部、碩士班及博士班的學生，受獎學生於先修華語期間，每月領取獎學金2萬5000元(約819美元)，於學位學程期間每月3萬元(約983美元)，且提供學生來台及返國最直接航程單程經濟艙機票各一張。