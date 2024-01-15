我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

亞利桑納州熱氣球墜毀 4死1重傷

侯友宜再為朱立倫緩頰 感謝名單仍未提韓國瑜

記者邱瑞杰／新北即時報導
參選總統敗選的新北市長侯友宜今天重申，對選舉過程的批評、指責甚至不滿，他完全概括承受。（記者邱瑞杰／攝影）
參選總統敗選的新北市長侯友宜今天重申，對選舉過程的批評、指責甚至不滿，他完全概括承受。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣2024總統選戰國民黨敗選，黨內有人點名黨主席朱立倫負責並去職。代表黨參選的新北市長侯友宜今天重申，如有批評、指責甚至有些不滿，他完全概括承受。他非常感謝朱立倫，兩人並肩作戰，希望區域及不分區立委打出漂亮成績，確實也做到了。

侯友宜今天到萬里漁港出席東外堤延伸工程動土典禮時，媒體提問孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中認為朱主席應該下台負責，侯會不會呼籲黨內同志不要怪主席？

侯友宜說，這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴。所有的責任很清楚，就是侯友宜一個人的責任，所有的過程如有批評、指責，甚至有些不滿，他完全概括承受。

侯認為，朱立倫面對這次最艱辛選戰，3個不同政黨挑戰過程當中，極盡全力扮演主席的角色，不斷地協調溝通，凝聚所有向心力。更重要的是他朱他並肩作戰，希望國民黨的區域立委以及不分區立委能夠打出漂亮的成績，這一部分確實也做到了。

侯友宜說，國民黨現在成為國會最大黨，未來在野黨最大的力量是國民黨，要負責監督執政黨，做為台灣進步的力量。下一階段最重要的是凝聚所有國會的力量，以及各縣市長的力量，大家好好地面對國家現在、未來挑戰，非常艱鉅。如何大家一起團結，讓國家的未來能夠走向安定永續繁榮，才是國民黨現在的責任。

國民黨內檢討聲浪不斷，侯友宜表示，內部自己可以有一些問題，也可以去反思。很多人說敗選的責任是誰？敗選的責任還是他說的，只有一句話「是侯友宜的責任」。他非常感謝朱立倫、趙少康，包括金溥聰和15個縣市首長，以及給我滿滿幫忙的很多的國民黨的好朋友，以及謝謝所有的支持者。

記者也問侯友宜，對於國民黨黨內改革議題，有人提及找青壯派接班怎麼看？侯說，每一個聲音都要給予尊重，國民黨面對未來，還是不斷的要一棒接一棒去栽培年輕的朋友，這是不變的目標。

參選總統敗選的新北市長侯友宜今天重申，對選舉過程的批評、指責甚至不滿，他完全概括...
參選總統敗選的新北市長侯友宜今天重申，對選舉過程的批評、指責甚至不滿，他完全概括承受。（記者邱瑞杰／攝影）

國民黨 侯友宜 同志

上一則

會見美國資深代表團 賴清德：持續捍衛台海和平穩定

下一則

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

延伸閱讀

藍青年逼宮 張善政護朱立倫：期待繼續帶領國民黨

藍青年逼宮 張善政護朱立倫：期待繼續帶領國民黨
為總統敗選扛責 侯友宜：加倍奉還市民

為總統敗選扛責 侯友宜：加倍奉還市民
藍各自算計輸在不同心 初期內訌不斷 後期藍白破局

藍各自算計輸在不同心 初期內訌不斷 後期藍白破局
朱立倫若辭黨魁 盧秀燕動向受關注

朱立倫若辭黨魁 盧秀燕動向受關注

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54

超人氣

更多 >
2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目

2024年「5星座」有望衝事業高峰 牡羊接重大項目、射手備受矚目
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗