侯友宜再為朱立倫緩頰 感謝名單仍未提韓國瑜

參選總統敗選的新北市長侯友宜今天重申，對選舉過程的批評、指責甚至不滿，他完全概括承受。（記者邱瑞杰／攝影）

台灣2024總統選戰國民黨 敗選，黨內有人點名黨主席朱立倫負責並去職。代表黨參選的新北市長侯友宜 今天重申，如有批評、指責甚至有些不滿，他完全概括承受。他非常感謝朱立倫，兩人並肩作戰，希望區域及不分區立委打出漂亮成績，確實也做到了。

侯友宜今天到萬里漁港出席東外堤延伸工程動土典禮時，媒體提問孫文學校總校長、國民黨中評委張亞中認為朱主席應該下台負責，侯會不會呼籲黨內同志 不要怪主席？

侯友宜說，這場選戰大家都非常辛苦，團結全力以赴。所有的責任很清楚，就是侯友宜一個人的責任，所有的過程如有批評、指責，甚至有些不滿，他完全概括承受。

侯認為，朱立倫面對這次最艱辛選戰，3個不同政黨挑戰過程當中，極盡全力扮演主席的角色，不斷地協調溝通，凝聚所有向心力。更重要的是他朱他並肩作戰，希望國民黨的區域立委以及不分區立委能夠打出漂亮的成績，這一部分確實也做到了。

侯友宜說，國民黨現在成為國會最大黨，未來在野黨最大的力量是國民黨，要負責監督執政黨，做為台灣進步的力量。下一階段最重要的是凝聚所有國會的力量，以及各縣市長的力量，大家好好地面對國家現在、未來挑戰，非常艱鉅。如何大家一起團結，讓國家的未來能夠走向安定永續繁榮，才是國民黨現在的責任。

國民黨內檢討聲浪不斷，侯友宜表示，內部自己可以有一些問題，也可以去反思。很多人說敗選的責任是誰？敗選的責任還是他說的，只有一句話「是侯友宜的責任」。他非常感謝朱立倫、趙少康，包括金溥聰和15個縣市首長，以及給我滿滿幫忙的很多的國民黨的好朋友，以及謝謝所有的支持者。