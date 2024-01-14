施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

目前保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁 在臉書哀悼民進黨 前主席施明德 辭世，他說，先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧。

陳水扁表示，1月15日是前總統李登輝的冥誕。民進黨前主席施明德也是同日生，巧合的是，就在生日這一天，施明德因病辭世，享壽83歲。噩耗傳來，曷勝悲悼。

陳水扁說，施明德是美麗島事件的總指揮，他在軍事法庭見證施明德視死如歸的雄辯滔滔。施明德也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他看到施明德孤零零一個人，在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是國安局長許惠祐。

陳水扁表示，施明德是他擔任立委時的民進黨立法院黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。他成為台北市第一位直轄市長，當時的民進黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在前主席林義雄邀請下，南下高雄站台，雖然沒說票投阿扁。

陳水扁說，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施明德一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出內閣制未必不好的芻議，已是後覺。深信假以時日，施明德的內閣制憲改主張，可以蔚為台灣的主流民意。