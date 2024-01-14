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施明德辭世／陳水扁：先知都是寂寞的 一代梟雄安息吧

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨前主席施明德。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

目前保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁在臉書哀悼民進黨前主席施明德辭世，他說，先知都是寂寞的。一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧。

陳水扁表示，1月15日是前總統李登輝的冥誕。民進黨前主席施明德也是同日生，巧合的是，就在生日這一天，施明德因病辭世，享壽83歲。噩耗傳來，曷勝悲悼。

陳水扁說，施明德是美麗島事件的總指揮，他在軍事法庭見證施明德視死如歸的雄辯滔滔。施明德也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他看到施明德孤零零一個人，在北看台觀賞國防展示表演，陪同的是國安局長許惠祐。

陳水扁表示，施明德是他擔任立委時的民進黨立法院黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。他成為台北市第一位直轄市長，當時的民進黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在前主席林義雄邀請下，南下高雄站台，雖然沒說票投阿扁。

陳水扁說，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施明德一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，他曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出內閣制未必不好的芻議，已是後覺。深信假以時日，施明德的內閣制憲改主張，可以蔚為台灣的主流民意。

施明德 民進黨 陳水扁

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