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施明德辭世／蔡英文趕赴見最後一面 民進黨全力協辦後事

中央社／台北15日電
民進黨前主席施明德辭世。(本報資料照片)
民進黨前主席施明德辭世。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德台北時間15日凌晨辭世，總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文昨天赴榮民總醫院探視施明德，稍早得知這項訊息後，總統感到哀傷不捨，也希望施明德家屬節哀珍重。

另外，民進黨表示，黨主席賴清德第一時間已向家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

林聿禪表示，施明德在威權時期就投身民主運動，參與「美麗島」雜誌籌辦，宣傳自由民主理念，挑戰當年的黨國體制，曾因主張解除黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會，在「美麗島事件」後身陷囹圄，出獄後也曾擔任民進黨主席。

林聿禪說，施明德一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。

民進黨發言人張志豪透過新聞稿表示，對於施明德的辭世，全黨深表最沉痛的哀悼與不捨，並對施明德為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。民進黨主席賴清德第一時間已向家屬表達慰問，並請秘書長許立明全力協助辦理後事。

張志豪表示，施明德是民主先行者、人權捍衛者，也是智慧勇敢的政治家，1979年美麗島事件總指揮。從黨外時期，就為了台灣的未來和前途打拚，就算面對威權政府的死亡威脅，或身陷囹圄，依然不改其志，始終堅持和台灣人民站在一起，對台灣民主深化付出行動，也做出諸多貢獻。

張志豪說，施明德終其一生為台灣民主及人權奮鬥，為自由打拚。即使他的身體離去，但相信施明德精神，會被台灣人民所懷念，和大家同在，繼續守護台灣。為此民進黨再次表達感念，感謝施明德一生為台灣所做的犧牲貢獻，民進黨將承繼堅定民主自由的信念和精神，為民主台灣的未來繼續打拚。

施明德 民進黨 賴清德

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