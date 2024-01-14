民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

紅衫軍運動是施明德在2006年8月12日發起，當時以「百萬人民反貪倒扁運動」為名，號找群眾迫涉嫌貪汙、國外洗錢的總統陳水扁下台。(本報資料照片)

根據陳文茜的臉書 ，台北時間1月15日凌晨1:37分，民進黨 前主席施明德病逝於臺北榮民總醫院，享壽83歲。

施明德是1941年1月15日出生，辭世日正好為其生日。

陳文茜稱施明德是永遠的革命領袖、黨主席、反貪腐運動家。

施明德是四位總統任內的政治良心犯，三度閃過死刑。但終究沒能度過這次生死難關。

去年11月進醫院做肝腫瘤 手術前，施明德9月剛出新書「金馬是引信，亦是誘餌？」，書的副題是「遙送習總書記一束橄欖枝」。臨到生命末期，他還在憂國憂民。

施明德在書的序言寫道，熱情地要送出這束橄欖枝，不是因為害怕中國，而是因為戰爭真的無情，和平真的無價，「對中國人民，對台灣人民，對世人都是如此」，「史跡斑斑。天下事，分分合合千古常事；不值得，圖一事之成萬骨枯。」

他的一生，值得書寫之處太多。若要總結，他更喜歡形容自己是：堅定的和平主義者，和解的倡議者。也因此，容不下獨裁統治和暴力入侵。

對於兩岸未來，他在新書最後寫下：「願中國人深思。願台灣人有志氣。」他相信，和平解決台灣問題是唯一的路。在自己生命被拔掉維生系統之前，他更是早一步疾呼拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信。