立法院朝小野大 路透：賴清德可能面臨艱辛處境

民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（右）贏得2024總統大選，兩人13日晚間在國際記者會中同台。中央社

台灣大選昨天落幕，路透社分析，民進黨 立法院席次未過半、在野黨希望跟中國重啟服貿談判，再加上北京的軍事行動威脅始終還在，台灣總統當選人賴清德 可能面臨艱辛的4年任期。

民進黨總統候選人賴清德13日以40.05%的得票率勝出，將於5月20日就職，但賴清德要通過法案和預算得仰賴立法院，民進黨卻沒能奪下立院過半席次。

大選過後，中國旋即指稱多數台灣選民未把選票投給賴清德，國務院台灣事務辦公室宣稱民進黨「不能代表島內主流民意」，但並未直接點名賴清德，不若選前經常直呼他是危險的分裂分子。

民進黨前副祕書長林飛帆告訴路透社，他「相當擔心」新政府將迎來「非常艱辛」的4年，尤其是在中國相關議題方面。

林飛帆表示，占立院多數席次的在野兩黨立委可能會加強與中國的交流，並要求重啟台灣10年前遭遇大規模抗議而擱置的「海峽兩岸服務貿易協議」。

他還說：「這讓我們擔心…地方政府與立法院可能聯手，向中央政府施壓。」

台灣智庫「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠表示，中國聲稱他們得以終結民進黨在立法院的多數地位，來試圖合理化自身對台措施。

他說道：「在我看來，這代表他們會繼續對台灣採取強硬路線。我的看法是，中國施加的壓力不會減弱，所以局勢會使人緊張。但我不認為這將導致衝突，不過，中國當然會讓賴清德諸事不順。」

台灣軍事智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲說，他預期中國國家主席習近平 未來幾個月不會採取任何軍事行動。

蘇紫雲表示，習近平「會觀察賴清德5月就職前所講的話…中國共產黨極為現實主義，無法承受政治風險」。

中國蘇州大學教授高志凱指出，有6成台灣選民不支持賴清德，且國民黨在立法院掌握更多席次。

他宣稱：「很明顯，中國對於促進和平統一有無限耐心、針對任何推動台獨的行為零容忍…最終扣下扳機的一方不會是中國，而是推動台獨的人。」

中國軍方尚未評論台灣選舉，但官媒今天下午透過微博披露解放軍船艦在海上操演影片，並指出，東部戰區某護衛艦支隊多艘艦艇近日組成編隊，前往東海某處海域展開實戰化、跨區海上演練，以提升編隊協同作戰能力。

台灣國防部晚間發布新聞稿強調，國軍對台海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常；有關媒體報導的共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。