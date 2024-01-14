我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈戰爭100天激戰持續 加薩已近2.4萬死

北極冷鋒過境 迷你暴風雪襲擊紐約 帶來極寒天氣

立法院朝小野大 路透：賴清德可能面臨艱辛處境

中央社台北14日綜合外電報導
民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（右）贏得2024總統大選，兩人13日晚間在國際記者會中同台。中央社
民進黨總統候選人賴清德（左）、副總統候選人蕭美琴（右）贏得2024總統大選，兩人13日晚間在國際記者會中同台。中央社

台灣大選昨天落幕，路透社分析，民進黨立法院席次未過半、在野黨希望跟中國重啟服貿談判，再加上北京的軍事行動威脅始終還在，台灣總統當選人賴清德可能面臨艱辛的4年任期。

民進黨總統候選人賴清德13日以40.05%的得票率勝出，將於5月20日就職，但賴清德要通過法案和預算得仰賴立法院，民進黨卻沒能奪下立院過半席次。

大選過後，中國旋即指稱多數台灣選民未把選票投給賴清德，國務院台灣事務辦公室宣稱民進黨「不能代表島內主流民意」，但並未直接點名賴清德，不若選前經常直呼他是危險的分裂分子。

民進黨前副祕書長林飛帆告訴路透社，他「相當擔心」新政府將迎來「非常艱辛」的4年，尤其是在中國相關議題方面。

林飛帆表示，占立院多數席次的在野兩黨立委可能會加強與中國的交流，並要求重啟台灣10年前遭遇大規模抗議而擱置的「海峽兩岸服務貿易協議」。

他還說：「這讓我們擔心…地方政府與立法院可能聯手，向中央政府施壓。」

台灣智庫「兩岸交流遠景基金會」執行長賴怡忠表示，中國聲稱他們得以終結民進黨在立法院的多數地位，來試圖合理化自身對台措施。

他說道：「在我看來，這代表他們會繼續對台灣採取強硬路線。我的看法是，中國施加的壓力不會減弱，所以局勢會使人緊張。但我不認為這將導致衝突，不過，中國當然會讓賴清德諸事不順。」

台灣軍事智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲說，他預期中國國家主席習近平未來幾個月不會採取任何軍事行動。

蘇紫雲表示，習近平「會觀察賴清德5月就職前所講的話…中國共產黨極為現實主義，無法承受政治風險」。

中國蘇州大學教授高志凱指出，有6成台灣選民不支持賴清德，且國民黨在立法院掌握更多席次。

他宣稱：「很明顯，中國對於促進和平統一有無限耐心、針對任何推動台獨的行為零容忍…最終扣下扳機的一方不會是中國，而是推動台獨的人。」

中國軍方尚未評論台灣選舉，但官媒今天下午透過微博披露解放軍船艦在海上操演影片，並指出，東部戰區某護衛艦支隊多艘艦艇近日組成編隊，前往東海某處海域展開實戰化、跨區海上演練，以提升編隊協同作戰能力。

台灣國防部晚間發布新聞稿強調，國軍對台海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常；有關媒體報導的共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。

賴清德 民進黨 習近平

上一則

賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率

下一則

台灣紙本唱票沿襲自日治 科技島選舉信任之道

延伸閱讀

多國政要恭賀賴清德勝選、讚台灣民主 中國憤怒譴責

多國政要恭賀賴清德勝選、讚台灣民主 中國憤怒譴責
賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率

賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率
賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半

賴清德558萬當選總統 得票率40% 歷任第二低 民進黨國會也未過半
組閣點名3人 林佳龍、鄭麗君、陳其邁誰會出線

組閣點名3人 林佳龍、鄭麗君、陳其邁誰會出線

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54

超人氣

更多 >
性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷

性格多變「4星座」難看透 射手外冷內熱、這星座易優柔寡斷
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？
朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」
切割馬英九是最後1根稻草 蕭敬嚴：朱立倫理所當然要請辭黨主席負責

切割馬英九是最後1根稻草 蕭敬嚴：朱立倫理所當然要請辭黨主席負責