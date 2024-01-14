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台大選落幕收各國賀電 中國這單位最忙 新聞稿發不停

賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率

中央社台北14日電
台灣總統當選人賴清德（中）昨晚選後首個公開行程參加全美台灣同鄉會舉辦的「海外台僑團圓餐會」。記者邱德祥／攝影
台灣總統當選人賴清德（中）昨晚選後首個公開行程參加全美台灣同鄉會舉辦的「海外台僑團圓餐會」。記者邱德祥／攝影

民進黨總統當選人賴清德今天說，這場總統選戰證明台灣人民選擇跟民主陣營繼續站在一起，雖然民進黨在國會沒過半，但不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，尊重人民的選擇，也盼國會監督更有效率。

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，以及立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍等人，晚間出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」；賴蕭兩人錯開時間未同台，在入場時均受到在場僑胞熱烈歡迎，花了近10分鐘握手拍照，才順利入座。

總統當選人賴清德致詞時表示，這是他當選後參加的第一場感恩餐會，海外同鄉在國外事業有成、仍心繫台灣，當台灣有需要時總是義不容辭，有力出力、有錢出錢，不管是天災、疫情都是如此，當需要守護台灣主權與民主自由時，更是如此；他感謝大家不遠千里路途，用神聖一票發揮民主最關鍵力量，達成目標。

賴清德指出，許多國際媒體報導，這場選舉證明台灣人民在「民主」與「獨裁」中，選擇了民主，除了代表民主的力量，也讓世界各國放心；因為台灣人選擇跟民主陣營繼續站在一起，讓國際對未來印太地區更有信心，台灣將在印太和平、穩定中扮演關鍵力量。

賴清德說，媒體報導指他打破幾個魔咒，首先是打破過去台灣民主選舉，每個政黨都是2任就政黨輪替的魔咒，其次是副總統不曾當選總統，三是第一位非法律政治出身的人當選總統；但這種說法不完全正確，真正能打破魔咒的，是台灣人民的力量。

賴清德指出，雖然民進黨國會沒過半，但就像競選歌曲「路」的歌詞，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺」，不因此失志、放棄，挑戰越大就要更用心，成就也會越高，風平浪靜是看不到美麗的浪花，他尊重人民的選擇，也希望國會未來監督更有效率。

賴清德表示，在民主制度下，感謝人民讓他能領導國家，他一定會組成最好團隊，面對國會有效率的監督，讓國家更乾淨、更光明、更進步，千言萬語還是一句「感謝，感謝，再感謝」。

副總統當選人蕭美琴說，感謝美國僑胞特地回台投票，選戰過程雖然很緊張，但大家都很認真拉票；各位都很關心台灣的民主與未來，相信在艱困的環境中，台灣不但能生存，更能贏得全球的重視，就是因為僑胞共同努力的結果。

蕭美琴表示，有朋友問她為何昨晚在國際記者會上眉頭深鎖、都沒有笑；她說，是因為台灣未來會遇到很多挑戰，為了生存、需繼續擴大實力，臉色沉重就是因為想到有很多工作要做。

主持人廖筱君也開玩笑問說，今天蕭美琴穿的褲子是不是總統蔡英文給她的；蕭美琴說，不是，蔡總統已經在期待520後可以過輕鬆生活，也已經整理衣櫃一半的衣服給她，但也交付很多重大責任給她。

賴清德 民進黨 疫情

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