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政黨補助款知多少？ 藍綠各年領逾新台幣2.3億 民眾黨1.5億

中央社／台北14日電
台灣大選和立委選舉結果出爐。立委選舉方面，民進黨、國民黨、民眾黨得票逾5%門檻，每年每票可獲新台幣50元政黨補助款，粗估藍綠兩黨每年可領逾新台幣2.3億元、民眾黨也可獲新台幣1.5億元。（記者曾原信／攝影）
台灣大選和立委選舉結果出爐。立委選舉方面，民進黨、國民黨、民眾黨得票逾5%門檻，每年每票可獲新台幣50元政黨補助款，粗估藍綠兩黨每年可領逾新台幣2.3億元、民眾黨也可獲新台幣1.5億元。（記者曾原信／攝影）

台灣2024總統、立委選舉結果出爐，共16個政黨登記不分區立委，僅民進黨國民黨、民眾黨得票逾5%門檻，每年每票可獲新台幣50元政黨補助款，粗估藍綠兩黨每年可領逾新台幣2.3億元、民眾黨也可獲新台幣1.5億元。

台灣政黨法規定，主管機關對於最近一次全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票率達3%以上的政黨，應編列年度預算補助，每年每票補助新台幣50元，至該屆立法委員任期屆滿為止。

據中選會統計，這次登記不分區立委選舉的16個政黨中，只有民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨等三個政黨的政黨票得票率超過3%。

其中民進黨拿下489萬1060票、得票率36.16%，估算每年可獲政黨補助款約2億4455萬元；國民黨獲476萬4293票、得票率34.58%，每年約可領2億3821萬元；民眾黨獲304萬334票、得票率22.07%，每年可領約1億5201萬元。

至於時代力量，上屆拿下三席不分區立委，共109萬8100張政黨票，得票率7.75%；這屆僅獲35萬3670票、得票率2.57%，未達3%門檻，無法分配不分區立委席次，也領不到政黨補助款。

台灣大選開票

國民黨 民進黨 預算

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