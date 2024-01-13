賴清德勝選 學者：中恐發動數波對台施壓 慎防認知戰

民進黨總統候選人賴清德勝選，學者認為，賴在兩岸外交上會面臨比蔡總統任內更大的中國壓力，中國可能會發動數波對台施壓，賴清德需慎防中國發動認知戰，將賴塑造成兩岸關係的麻煩製造者。(歐新社)

民進黨總統候選人賴清德 勝選，學者認為，賴在兩岸外交上會面臨比蔡總統任內更大的中國壓力，中國可能會發動數波對台施壓，賴清德需慎防中國發動認知戰，將賴塑造成兩岸關係的麻煩製造者。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠接受中央社訪問指出，賴清德會延續蔡英文 路線，「不會有什麼意外」，不會如反對黨質疑，突然去做宣布台獨等動作，一些東南亞國家原擔心「新南向政策」難以延續，賴清德勝選也確保將持續此一路線。

賴怡忠表示，中國對賴清德當選勢必感到不滿，因此賴如何管理兩岸關係是一大挑戰，除需強化與美日歐等理念相近國家的合作，賴清德也可能更進一步強化國防改革，不過恐在國會碰到挑戰，這是賴需要克服的難題。

國策研究院副院長郭育仁向中央社表示，賴清德當選，中國軍事經貿施壓可能從明天就開始，到三月初中共全國「兩會 」（政協及人大會議）是第一波高峰，兩會後到520就職典禮是第二波，之後中國可能暫時低調，避免成為美國11月總統選舉焦點，到美國大選後重新升高對台威脅。

郭育仁分析，中國國家主席習近平在2024年的氣勢與2016年不可同日而語，這代表賴清德會面對比蔡總統上任時更大的中國壓力。

郭育仁說，除了軍事經貿威脅，中國恐對台灣加大假訊息攻勢，主軸是把賴塑造成兩岸跟國際的「麻煩製造者」， 把兩岸關係緊張的責任歸咎給賴。

郭育仁認為，整體兩岸外交路線上，賴會延續蔡總統的穩健路線，也會重視跟民主國家的實質合作，更勝把資源放在邦交國上，台灣面對的國際參與困境仍將類似，但隨著中國施壓增強，賴的挑戰會比過去蔡執政8年更高。

郭育仁評估，蕭美琴在對美關係和整體外交戰略，功能角色會非常吃重，因為蕭有駐美實戰經驗，也是延續蔡英文路線跟對美關係最好的介面。

澳洲國立大學政治學者宋文笛向中央社表示，民進黨的勝利可能會遭到北京的口頭批評，針對特定台灣出口產品實施經濟制裁或施以軍事威脅，這些做法都是為了表達北京的不滿，並為北京與賴清德政府日後的互動「定調」。