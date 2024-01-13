我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

賴清德勝選 學者：中恐發動數波對台施壓 慎防認知戰

中央社台北13日電
民進黨總統候選人賴清德勝選，學者認為，賴在兩岸外交上會面臨比蔡總統任內更大的中國壓力，中國可能會發動數波對台施壓，賴清德需慎防中國發動認知戰，將賴塑造成兩岸關係的麻煩製造者。(歐新社)
民進黨總統候選人賴清德勝選，學者認為，賴在兩岸外交上會面臨比蔡總統任內更大的中國壓力，中國可能會發動數波對台施壓，賴清德需慎防中國發動認知戰，將賴塑造成兩岸關係的麻煩製造者。(歐新社)

民進黨總統候選人賴清德勝選，學者認為，賴在兩岸外交上會面臨比蔡總統任內更大的中國壓力，中國可能會發動數波對台施壓，賴清德需慎防中國發動認知戰，將賴塑造成兩岸關係的麻煩製造者。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠接受中央社訪問指出，賴清德會延續蔡英文路線，「不會有什麼意外」，不會如反對黨質疑，突然去做宣布台獨等動作，一些東南亞國家原擔心「新南向政策」難以延續，賴清德勝選也確保將持續此一路線。

賴怡忠表示，中國對賴清德當選勢必感到不滿，因此賴如何管理兩岸關係是一大挑戰，除需強化與美日歐等理念相近國家的合作，賴清德也可能更進一步強化國防改革，不過恐在國會碰到挑戰，這是賴需要克服的難題。

國策研究院副院長郭育仁向中央社表示，賴清德當選，中國軍事經貿施壓可能從明天就開始，到三月初中共全國「兩會」（政協及人大會議）是第一波高峰，兩會後到520就職典禮是第二波，之後中國可能暫時低調，避免成為美國11月總統選舉焦點，到美國大選後重新升高對台威脅。

郭育仁分析，中國國家主席習近平在2024年的氣勢與2016年不可同日而語，這代表賴清德會面對比蔡總統上任時更大的中國壓力。

郭育仁說，除了軍事經貿威脅，中國恐對台灣加大假訊息攻勢，主軸是把賴塑造成兩岸跟國際的「麻煩製造者」， 把兩岸關係緊張的責任歸咎給賴。

郭育仁認為，整體兩岸外交路線上，賴會延續蔡總統的穩健路線，也會重視跟民主國家的實質合作，更勝把資源放在邦交國上，台灣面對的國際參與困境仍將類似，但隨著中國施壓增強，賴的挑戰會比過去蔡執政8年更高。

郭育仁評估，蕭美琴在對美關係和整體外交戰略，功能角色會非常吃重，因為蕭有駐美實戰經驗，也是延續蔡英文路線跟對美關係最好的介面。

澳洲國立大學政治學者宋文笛向中央社表示，民進黨的勝利可能會遭到北京的口頭批評，針對特定台灣出口產品實施經濟制裁或施以軍事威脅，這些做法都是為了表達北京的不滿，並為北京與賴清德政府日後的互動「定調」。

台灣大選開票

賴清德 兩會 蔡英文

上一則

台灣面臨少數政府危機 學者：應組聯合內閣

延伸閱讀

裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」

裴洛西恭賀賴清德勝選 盛讚台灣「激勵了這個世界」
立陶宛外長祝賀賴清德勝選 讚自由民主力量

立陶宛外長祝賀賴清德勝選 讚自由民主力量
包道格：建議賴清德採「零意外」路線

包道格：建議賴清德採「零意外」路線
出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

出生95天喪父 「礦工之子」站上權力之巔

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
侯友宜、趙少康宣布敗選，向支持者鞠躬道歉。(擷自UDN影音網)

侯友宜宣布敗選 落後賴清德90萬票：讓大家失望了

2024-01-13 07:03

超人氣

更多 >
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾

多年之後仍難忘 妮可基嫚驚曝對湯姆克魯斯還有遺憾
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利