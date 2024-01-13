台灣面臨少數政府危機 學者：應組聯合內閣

民進黨支持者拍照留念。(路透)

台灣2024大選結果出爐，民進黨 贏得總統勝選，藍綠白三黨則在立法院都不過半。學者分析，少數政府的狀況下，立法院通過法案的效能將減低，若要化解危機，最好組成聯合內閣。

這次立委大選，外界多預估，立法院可能出現三黨不過半，結果也如意料。前總統陳水扁 任內，因民進黨在國會為少數，泛藍陣營占優勢的情況下，形成「朝小野大」，行政與立法的互動並無默契，大幅延宕行政效率，陳水扁政府受制於此，幾無作為。民進黨這次選舉過程也強調，即使總統勝選，若國會未過半，未來國政恐空轉。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，在三黨都不過半的情況下，未來將以少數政府方式運作，可能在國政上會有較大危機；在少數政府情況下，立法院通過法案的效能會減低，許多重要民生法案，如民眾關心的居住正義相關法律，或兩岸關係等攸關國家和內政發展者較難通過，主因就是執政黨在國會沒有絕對多數，可能受制於其他政黨。

劉嘉薇表示，若要化解危機，最好組成聯合內閣，一般聯合內閣以國會最大黨為主，會是最佳方式，再找另一個政黨，形成過半情勢；另一種是以總統的所屬政黨來組閣，但受限於總統所屬政黨不見得是國會最大黨。如今，民進黨就處於這種窘境。劉嘉薇表示，若民進黨願意釋放權力，與其他政黨共組聯合內閣，會是一種折衷作法。

文化大學廣告學系主任鈕則勳認為，三黨不過半的情況下，民眾黨已掐住藍綠兩黨的咽喉，因為民眾黨支持誰，誰就會過半。

國民黨 文傳會主委林寬裕表示，藍白選後，合作還是會進行；在選戰過程，黨主席朱立倫已定調，非綠在國會要席次極大化，國民黨一定會照原來方式前進。他說，國民黨仍會遵守先前的承諾，展現最大誠意，在立法部門和非綠力量合作，做好把關監督執政政府的工作。

國民黨立委王鴻薇表示，新國會一定會有很多議題合作的可能性，接下來國會龍頭的合作將是關鍵指標。

王鴻薇也說，與2000年總統大選相似，陳水扁任命國民黨可接受的唐飛擔任行政院長；賴清德若希望未來政務能推動順利，至少要用藍白都可接受的人選，大家也要合作，如果他打算找鄭文燦之類的新潮流相關人選，就「謝謝不聯絡了」。

不過，另有不具名藍營立委私下認為，民眾黨主席柯文哲已喊出4年後再戰總統，策略上一定希望抑制國民黨，站在民眾黨立場，名義上說要合作對抗民進黨，卻不一定處處要與國民黨合作，未來很有可能各行其是。