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不雅片殺傷大 羅致政3連霸立委失利 淚謝家人

記者張曼蘋／新北即時報導
羅致政稍早上台宣布敗選。(記者張曼蘋／攝影)
羅致政稍早上台宣布敗選。(記者張曼蘋／攝影)

新北立委7選區（板橋東區）涵蓋61里，民進黨立委候選人羅致政拚三連霸，原憑著專業學者形象、政績牌，被外界看好，不料卻被對手、國民黨現任議員葉元之擊敗，以極些微差距，連任失利，稍早羅致政競選總部陷入一片低迷氣氛，有支持者臉上滿是失望神情，羅致政則眼眶泛淚地宣布敗選。最終開票結果以中選會為主。

羅致政與葉元之票數上演拉鋸戰，數小時都差1、2千票，競總氣氛低迷，稍早羅與妻子陳亮吟、羅媽媽一同在台上與支持者說抱歉。

羅致政此次參選原本強打政績牌，形塑「板橋最佳代言人」形象，不料，前陣子卻持續傳出不雅片、錄音音檔等風波，雖然羅致政強調「非本人」，且是遭介選，妻子陳亮吟也出面力挺，仍備受議論，此次選舉也大受影響。而葉元之此次出馬挑戰，空戰能量強，也爭取到民眾黨板橋要角吳達偉支持，除藍營基本盤外，也搶攻到中間選票。

板橋區外來人口多，一向被視為「搖擺洲」，2008、2012年板橋東區立委由國民黨拿下，2012年羅致政以7萬1207票，小輸國民黨江惠貞2400多票，羅致政敗選後持續深耕基層。

2016年羅致政再戰立委，羅以8萬2544票，贏過江惠貞6萬1345票，成功翻轉藍綠版圖；2020年羅致政連任之役，遇國民黨女將柯志恩挑戰，網路聞人吳達偉以民眾黨參選，吳獲2萬多票，最終羅致政以8萬2764票，贏過柯志恩7萬659票。

羅致政競總支持者隨著票數拉鋸，陷入低迷氣氛。(記者張曼蘋／攝影)
羅致政競總支持者隨著票數拉鋸，陷入低迷氣氛。(記者張曼蘋／攝影)
羅致政稍早上台宣布敗選。(記者張曼蘋／攝影)
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