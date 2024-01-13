挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

台灣大選落幕，國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持前高雄市長韓國瑜 當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲 13日回應，他與韓國瑜私人交情是一回事，但民眾黨非一人政黨，而是集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。

柯文哲也說，民眾黨有八席新任不分區立委，過去民眾黨團沒發動甲級動員，絕大多數都是透過討論找到共識，民眾黨既然要扮演關鍵少數，就不會固定跟誰合作、只要有道理就支持。

立委選舉結果，新國會「三黨不過半」，民進黨跟國民黨 席次接近，要想拿下立法院長，得與民眾黨合作才有機會，朝野合縱連橫是藍綠白選後最重要課題。

第11屆立法委員將在2月1日報到、宣誓就職，當天也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。

民進黨雖然贏得總統大選，但在立法院113席中拿51席，國民黨則奪下52席、台灣民眾黨在不分區獲得8席、時代力量沒有席次，呈現「三黨不過半」局面。

觀看目前名單，現任立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌均連任成功；國民黨部分，列為不分區立委第一名的韓國瑜，代表國民黨角逐立法院龍頭寶座的呼聲高，國民黨不分區立委當選人柯志恩也可能是副院長人選。

藍綠可能都有機會和民眾黨合作，釋出副院長位子，台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌、黃珊珊都是外界點名人選。