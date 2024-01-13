未被棄保 柯文哲得票率26% 立委8席將是關鍵少數

民眾黨總統候選人柯文哲（右）敗選，他表示「這場選舉我們沒取得勝利，但是已經向世界證明，台灣不是只有藍綠」。記者葉信菉／攝影

台灣2024大選落幕，民眾黨總統選情在藍白合後一度下挫，但選戰後期造勢成功，總統候選人柯文哲 拿下369萬票，得票率26.46%，雖然排老三，但在藍營極力呼籲集中選票政黨輪替下，仍然沒有被棄保，得票數還超越外界預期；國會選舉得票率衝到22%，也達成取得八席不分區立委目標，成為關鍵少數。

柯文哲八年台北市長任期結束後，就投入2024總統大選籌備，期間訪美、訪日強化國際形象，並走訪全台灣爭取選民認同；藍白合11月底破局後，柯文哲的支持度一度下探到2成以下，柯團隊內部原本評估選情不樂觀。

民眾黨人士指出，柯文哲在選前最後1個月，空戰、陸戰齊發，儘管最終在台北、台南與高雄的得票率不如對手，但全台得票率達26.46%。總體來說，雖仍位居老三，但也算是維持戰果。

民眾黨人士分析，柯文哲能在最後1個多月急起直追，首要原因是前立委黃國昌加入柯團隊，成為選戰後期的聲量助燃劑，黃國昌除在全台各地拚命宣講，替民眾黨開創新一波聲量。

民眾黨人士指出，其次是熱情支持者在最後關頭推著柯文哲與團隊往前走，不僅幫忙製作競選歌曲、扛阿北氣球全台行腳與號召白紙運動，這些自發活動串連並擴大全台支持者士氣，讓民調表態率呈指數型成長，也展現在選戰後期的造勢場，以及選前之夜人潮塞滿凱道。

柯營人士也表示，柯文哲在後期除跨縣市車掃，也持續舉辦開講與造勢，並針對各直轄市大票倉，頻繁安排與支持者合照，盼在最短時間能讓最多人照到相，藉此累積高人氣。

柯營人士指出，這次總統大選失利，但競選期間可看見民眾黨支持者的黏著度、表態率高，柯文哲可趁選後沉潛一段時間，善加利用選舉補助款，繼續運作柯辦及「選哲之友會」，並走訪全台各地累積民間能量，只要2026地方大選運作得宜，柯文哲仰攻2028仍勢在必行。

至於國會席次部分，民眾黨2024政黨票得票率衝到22%，獲八席不分區立委席次。民眾黨人士表示，國民黨 成為國會第一大黨，但因三黨不過半，民眾黨團未來將可在國會扮演關鍵力量。

不過，對於本命區台北市得票數僅36萬多票，輸給民進黨總統候選人賴清德與國民黨總統候選人侯友宜，柯文哲晚間回應說，數字就是數字，不要以為做得好、就有選票。民眾黨人士認為，北市得票數是個警訊，黨內確實應檢討原因，畢竟地方縣市是政黨的基本命盤。

民眾黨人士說，2026年的九合一地方選舉，不少藍綠執政縣市首長已連兩任，不分區立委的黃珊珊、黃國昌投入參選機會高，其餘不分區候選人亦可轉戰小型的省轄市累積選戰經驗值，並積極培養潛在六都議員參選人，讓民眾黨能遍地開花。