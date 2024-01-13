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綠營高雄「八仙過海」 陳其邁：謙虛傾聽民意持續打拚

記者石秀華／高雄即時報導
綠營高雄八仙過海，最後驚險逆轉勝的李柏毅和支持者一起慶賀。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，最後驚險逆轉勝的李柏毅和支持者一起慶賀。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄綠營立委選舉八仙過海；支持者傍晚在總部搖旗吶喊看開票，隨選票一張張開出，結果讓綠粉笑開懷，高雄市長陳其邁晚間8點上台致詞時指出，感謝市民支持，用選票讓台灣民主進程再往前走，寫下歷史一頁，未來會和8席立委，謙虛傾聽民意，持續為高雄打拼。

陳其邁在綠營當選立委黃捷、許智傑、邱志偉、賴瑞隆等人陪同下，晚間8時在支持者的歡呼聲中，站上賴蕭配高雄競選總部的舞台上致詞，左楠區逆轉勝的李柏毅也在最後一刻也趕至現場。

陳其邁致詞時指出，首先他要恭喜台灣人民，共同用選票讓台灣民主進程再往前走，共同寫下歷史的一頁。他也要特別感謝蔡英文總統的帶領，以自信勇敢的步伐，讓台灣成為世界的關鍵字、讓台灣成為世界的台灣。

陳其邁並恭喜賴清德總統和蕭美琴副總統，陳指出，接下來的4年，會面對複雜的國際局勢跟兩岸局勢，相信面對的挑戰不會更少，只會更多，這也代表我們賴總統的責任更加艱鉅。

對於民進黨在高雄八仙過海，陳其邁也不忘感謝市民的支持，強調未來他和8席的民進黨立委會更謙虛的傾聽民意。

對這次選舉的國會席次，民進黨沒有過半，陳其邁說，這代表我們還有很多做得不夠好、還要更努力的地方。我們要深自檢討，更謙虛、也要推動更多福國利民的法案。陳指出，更重要的，高雄八席立委會和他共同努力，在立法院不管是法案的審查、預算的審查，讓高雄能大建設、大發展，讓市民朋友有共同的願景，讓高雄成為世界的高雄。

對於此次選舉，高雄綠營立委選的艱辛，陳其邁說，他真的非常的感動，這一路走來，優秀的同志關關難過關關過。尤其李柏毅在左楠區這一席是最艱困的選區，跨選區的委員都即刻救援，守住艱困一席。

陳其邁並感謝黃捷臨危授命，獲得市民朋友支持，順利過關。李昆澤阿伯非常認真做，陳也拍了拍站在身旁的許智傑說，這一位我高中同學許智傑，選舉我常常唸他，對他比較不好意思，鳳山也面臨非常大的挑戰，最後他還是以他的服務、他的表現，獲得鳳山市民共同的支持。

陳並一一感謝邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩，指邱等4人即使民調過程一直領先，也沒掉以輕心。

陳強調，面對新的民意，會更謙虛傾聽民意。不管是市政的推動，還是國會推動福國利民的法案，相信民進黨8席立委會更努力，最後並向支持者深深一鞠躬，表示謝意。

在場支持者一度起鬨要求陳其邁唱歌慶賀，陳笑著婉拒。

綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部和支持者打招呼。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部和支持者打招呼。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部指未來會謙虛傾聽民意，持續打拼高雄...
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部指未來會謙虛傾聽民意，持續打拼高雄。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部指未來會謙虛傾聽民意，持續打拼高雄...
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部指未來會謙虛傾聽民意，持續打拼高雄。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，支持者送高票當選匾額給黃捷。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，支持者送高票當選匾額給黃捷。記者劉學聖／攝影
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部致詞時指未來會謙虛傾聽民意，持續打...
綠營高雄八仙過海，陳其邁晚上在賴蕭高雄競選總部致詞時指未來會謙虛傾聽民意，持續打拼高雄。記者劉學聖／攝影

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