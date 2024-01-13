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台灣中選會：投票率71.86% 賴清德蕭美琴當選正副總統

中央社台北13日電
台灣中選會主委李進勇(中)。( 記者程遠述/攝影)
台灣中選會主委李進勇(中)。( 記者程遠述/攝影)

台灣024總統、立委選舉今天投開票，中選會主委李進勇晚間表示，第16任總統副總統選舉投票率71.86%，當選人為民進黨推薦的總統賴清德、副總統蕭美琴；預計在1月19日前審定當選人名單。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今天上午8時到下午4時舉行投票，並在投票結束後隨即開票。

李進勇晚間10時30分舉行記者會時表示，選舉約在晚間10時4分完成全部開票作業，總統、副總統選舉人數 1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率 71.86%。

李進勇指出，區域立法委員選舉人數1903萬770人，投票人數1371萬7881人，投票率72.08%；全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人數1956萬6007人，投票人數1404萬4042人，投票率71.78%。

李進勇表示，總統、副總統當選組數1組，為民主進步黨推薦的總統賴清德、副總統蕭美琴。區域立委應選73人，國民黨當選36人、民進黨36人、無黨籍及未經政黨推薦1人；全國不分區及僑居國外國民立委應選34人，國民黨13人、民進黨13人、民眾黨8人。

李進勇說，平地原住民立委應選3人，國民黨當選2人、民進黨1人；山地原住民應選3人，國民黨當選1人、民進黨1人、無黨籍及未經政黨推薦1人。

李進勇表示，第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉當選人名單，以中選會審定公告名單為準，預計在1月19日前審定當選人名單。

媒體詢問，台北市大直國小的投票所中，有民眾指領到的政黨票是「雙面印製」。李進勇說，的確發現選票兩面印製的情形，但因及時發現，這些選票沒有被圈選、投入票匭，「所以對選舉結果沒有任何影響」。

李進勇表示，至於為什麼發生這種狀況，已經要求台北市選委會跟承包廠商查明緣由，作為將來策進參考。

台灣大選開票

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