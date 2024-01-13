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因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

民進黨立委賴品妤連任失敗 笑臉安慰痛哭支持者

記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤（右二）競選連任失利，面對難過哭泣的支持者，仍露出笑臉安慰她。(記者邱瑞杰／攝影)
新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤（右二）競選連任失利，面對難過哭泣的支持者，仍露出笑臉安慰她。(記者邱瑞杰／攝影)

新北市第12選區（七星區）立委選戰被視為藍綠激戰區，爭取連任的民進黨立委賴品妤對戰國民黨新北市議員廖先翔，兩人纏鬥數月，今晚分出勝負。廖先翔勝出後表示，將不會愧對選民期待；賴品妤內心失落，仍帶著笑意安慰痛哭的支持者。

立委選戰今天投開票，廖先翔拿下9萬2489票，比賴品妤的8萬1937票多出1萬零552票。廖先翔當選立委，將由市議會轉戰立法院，賴品妤未能連任，即將退出國會問政行列。

賴、廖競選總部今晚都有支持者聚集，關心得票情形。隨著選票陸續開出，勝負在7點多大勢底定。廖先翔在競選總部宣布勝選時，支持者個個露出歡欣神情。賴品妤7點35分承認敗選，支持者難掩落寞，也有人心有不甘。

廖先翔說，謝謝每一張得來不易支持他的選票，這一次的選戰非常的艱辛，也得到全國非常高的矚目。這一次選區內的選民做出了改變的選擇，他也不會愧對選民給他的期待。今天開票完了之後，從明天開始，他就要開始努力兌現每名選民，在這一次投票給他的期待，明天就開始為4年後的選舉開始努力。

賴品妤在競選總部發表敗選感言時，語氣略帶哽咽。她感謝競選團隊成員，也感謝金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮鄉親對她的大力支持跟肯定，以及汐止支持她的鄉親們。她期待選區未來會更好，她會在不同的崗位，繼續為台灣努力，繼續為台灣打拚。

賴品妤發表敗選感言後離去，競選總部的支持者慢慢散去，但仍有一些人聚在總部討論選舉種種。賴品妤隨後又現身與支持者致意，有名女子難過到抱著她哭，賴還露出笑臉安慰對方。

新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤競選連任失利，在競選總部向支持者表達謝意及...
新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤競選連任失利，在競選總部向支持者表達謝意及歉意。(記者邱瑞杰／攝影)
新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤競選連任失利，在競選總部向支持者表達謝意及...
新北市第12選區立委民進黨候選人賴品妤競選連任失利，在競選總部向支持者表達謝意及歉意。(記者邱瑞杰／攝影)

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