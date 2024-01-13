我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

眾院議長強生 推文賀賴清德當選台灣總統

台國會選舉競爭激烈 國民黨以52席險勝民進黨51席

記者王茂臻／台北即時報導
民進黨不分區立委候選人王義川（前）落選。（記者余承翰／攝影）
民進黨不分區立委候選人王義川（前）落選。（記者余承翰／攝影）

立委席次結果出爐 國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席

台灣今年國會選舉競爭激烈，國民黨最終以52席險勝民進黨的51席，成為立法院最大黨；關鍵在民進黨搶救不分區王義川失敗，與國民黨不分區各搶下13席，但因為區域立委少國民黨一席，不但失去過半，也落居第二大黨。

過去兩屆國會都是民進黨獨立過半，但此次三黨不過半，藍綠白最終席次分別是52席、51席與8席，另有無黨2席。

這次政黨票競爭激烈，民眾黨得票率22.07%拿下8席，從上一屆的5席增至8席，算是符合民眾黨預期。國民黨與民進黨則是廝殺到最後才分出勝負，民進黨不分區得票率雖然以36.16%勝過國民黨的34.58%，但依不分區席次計算與分配剩餘席次，藍綠最終在不分區各搶下13席打成平手。

在不分區競逐中，剛好國、民兩黨最後一席不分區爭奪戰都姓王，國民黨是王育敏，民進黨是排名13的王正旭跟排名14的王義川。民進黨在選前就不斷喊出「搶救王義川」，知道王義川是左右選情的關鍵一席，但最終沒有成功。

2024立委選舉總席次及當選名單詳見：https://udn.com/vote2024/open/list

台灣大選開票

民進黨 國民黨

上一則

韓聯社：台灣大選被喻為「美中代理戰」 柯選後影響力增

下一則

民進黨立委賴品妤連任失敗 笑臉安慰痛哭支持者

延伸閱讀

台總統大選有效票逾1404萬票 投票率71％ 不分區剩綠藍白

台總統大選有效票逾1404萬票 投票率71％ 不分區剩綠藍白
國民黨立委蠃得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委蠃得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
國民黨輸掉總統 朱立倫：遺憾無法團結在野力量、實踐政黨輪替

國民黨輸掉總統 朱立倫：遺憾無法團結在野力量、實踐政黨輪替
賴清德總統兼黨魁 大權一把抓 民進黨人士：還能派系共治？

賴清德總統兼黨魁 大權一把抓 民進黨人士：還能派系共治？

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

2024-01-12 10:22
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運

1月事業旺 5生肖升職加薪 屬蛇有貴人幫助、他將得到好運
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
解夢專家：這些睡姿較容易做噩夢

解夢專家：這些睡姿較容易做噩夢