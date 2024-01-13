台國會選舉競爭激烈 國民黨以52席險勝民進黨51席

民進黨不分區立委候選人王義川（前）落選。（記者余承翰／攝影）

立委席次結果出爐 國民黨 52席、民進黨 51席、民眾黨8席、無黨籍2席

台灣今年國會選舉競爭激烈，國民黨最終以52席險勝民進黨的51席，成為立法院最大黨；關鍵在民進黨搶救不分區王義川失敗，與國民黨不分區各搶下13席，但因為區域立委少國民黨一席，不但失去過半，也落居第二大黨。

過去兩屆國會都是民進黨獨立過半，但此次三黨不過半，藍綠白最終席次分別是52席、51席與8席，另有無黨2席。

這次政黨票競爭激烈，民眾黨得票率22.07%拿下8席，從上一屆的5席增至8席，算是符合民眾黨預期。國民黨與民進黨則是廝殺到最後才分出勝負，民進黨不分區得票率雖然以36.16%勝過國民黨的34.58%，但依不分區席次計算與分配剩餘席次，藍綠最終在不分區各搶下13席打成平手。

在不分區競逐中，剛好國、民兩黨最後一席不分區爭奪戰都姓王，國民黨是王育敏，民進黨是排名13的王正旭跟排名14的王義川。民進黨在選前就不斷喊出「搶救王義川」，知道王義川是左右選情的關鍵一席，但最終沒有成功。

2024立委選舉總席次及當選名單詳見：https://udn.com/vote2024/open/list