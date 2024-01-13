全台最快 這鄉僅花26分鐘完成開票 鄉民搭小艇登島投票

2024台灣總統暨立委選舉今天舉行，圖為烏坵鄉民正要去小坵投票搭軍艇的實況。(圖／讀者提供)

2024台灣總統暨立委選舉今天舉行，金門縣代管烏坵鄉在下午4時26分就完成投開票作業，選票僅有116票，在金門各鄉鎮中搶得第一，也是全國鄉鎮級選務作業中心開票第一名，投票 率為20.39％。

金門縣選舉委員會表示，這次選舉烏坵鄉設有大坵、小坵兩個投開票所，其中，第16屆總統副總統選舉人數共有569人，實際投票116人，投票率為20.39％。

據了解，烏坵鄉開票結果，立委選舉3位候選人中，１號洪和成得6票，２號陳玉珍得79票，３號尚文凱得30票。

至於正副總統得票部分，1號「柯盈配 」22票，2號「賴蕭配 」14票，3號「侯康配」80票；實際得票結果仍須以中央選舉委員會公告為準。

陳姓男子表示，這兩天風浪很大，鄉民為了投票，都要先搭乘登陸艇到烏坵外海，再換小艇登島，可以說是在驚濤駭浪，驚險萬分；但為了不浪費手上神聖的一票，大家都拚了。

金門縣選委會表示，烏坵鄉的投票率偏低，主要是鄉民大多在台灣工作，由於對外交通不方便，僅靠每10天一航次的軍方運補艦往來台中港，選票還是協調空勤總隊直升機運送，因此，交通問題影響返鄉投票的意願。 2024台灣總統暨立委選舉今天舉行，圖為在鄉公所內的簡易投開票所。(圖／讀者提供)