時力全軍覆沒告別國會舞台 王婉諭致歉率決策委員總辭

時代力量晚間臨時舉行決策會議，會後由王婉諭率領不分區立委候選人、多位決策委員舉行記者會。記者林銘翰／攝影

2024年台灣總統及立委選舉落幕，時代力量黨主席王婉諭今天說，非常抱歉讓大家失望，時代力量無法跨域門檻，繼續留在國會為大家服務，同時也宣布決策委員全體總辭，未來將擇期再辦理改選，先由她本人代理黨主席，繼續處理相關黨務事宜。

時代力量晚間臨時舉行決策會議，王婉諭約在晚間9時30分抵達中央黨部，先行向多位黨務主管表達感謝之意，然後率領秘書長李兆立、不分區立委候選人、多位決策委員舉行記者會，說明不分區立委選舉結果。

王婉諭表示，非常抱歉讓大家失望，也非常感謝一路以來，持續給予時代力量肯定的選票，還有各位選民朋友，「這一切是我們不夠努力，所以沒有辦法跨越門檻，繼續在國會為大家服務」，不論是在區域立委，還是在不分區的政黨票，時代力量都沒能拿下席次，真的感到萬分抱歉，未來會深刻檢討，希望能持續精進。

王婉諭表示，面對敗選就要負起責任，因此決策委員將全體總辭，未來再擇期辦理改選，並且先由她擔任代理黨主席，繼續處理相關黨務事宜，直到選出新任決策委員為止。

王婉諭也說，改革的路上的確非常辛苦，時代力量選擇了一條艱辛、不容易的路，但是敗選沒有任何理由，就是應該要檢討、深刻反省，然後繼續保有勇氣，持續穩定向前行，請大家不要對政治失望，也不要對時代力量失望，未來他們會將續改進，希望大家如同現在一樣，給予時代力量更多支持，持續在改革的路上並肩同行。