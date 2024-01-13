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國民黨立委蠃得53席 重回國會第1大黨

蔡英文：新總統應啟動在野溝通 化解社會分歧

記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天前往投票，並呼籲民眾踴躍出來投票，用手中一票決定國家前途。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今天前往投票，並呼籲民眾踴躍出來投票，用手中一票決定國家前途。記者潘俊宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德當選中華民國第16任總統，現任總統蔡英文到競選總部發表談話。蔡英文表示，這次選舉，大家選擇了一個必須有更多朝野對話、合作的國會。這告訴了執政團度，過去有許多施政不盡周延，或者社會了解不夠的地方，都需要更盡力去和社會溝通，身為執政黨，未來也應該主動走出去，傾聽、團結，凝聚最大共識，讓國家繼續前進。

蔡英文指出，恭喜賴清德順利當選，同時也要向另外兩組在選戰中奮戰不懈的候選人，表達敬佩之意。他們為這場選戰付出許多，也提出許多對國家發展寶貴的意見，要謝謝他們的努力，這場選舉就是台灣民主生命力的展現。

蔡英文說，也要感謝全體台灣人民，再一次共同完成民主社會中，最重要的一場選戰，無論選舉結果如何，這就是大家共同珍惜的民主生活方式。如同每一次的選舉，這次的選戰裡，凸顯了台灣社會，在一些議題上的分歧，但也有許多共同的關切和看法。

蔡英文指出，選舉期間，各種對於國家發展的不同思考，對於各項重大政策的想法和辯論，選舉之後，都可以是執政團隊最珍貴的參考，也可以是朝野共同集思廣益的起點。

蔡英文表示，期待在未來剩下的任期內，以及未來新任的總統，能啟動跟在野政黨、社會各界的各項溝通，讓選舉的結束，成為大家共同面對挑戰、化解分歧的開始。

蔡英文指出，經過這場選舉，台灣已向世界證明，再多的挑戰，再多的壓力，都無法打擊對民主的堅定信心，更不會放棄對自由、對家園的熱愛。今天的選舉結果，台灣人民選擇民進黨繼續執政，台灣走向世界的路，身為執政黨，必須要穩健前進，同時讓台灣更加堅韌。

蔡英文說，選舉結束就是團結的開始，無論把票投給誰，支持的候選人是否當選，民主台灣都因為你我的決定，再向前邁進一步。今天一起在投票所排隊的人，無論投票意向是什麼，你我都是中華民國台灣這個大家庭的一家人。團結、團結再團結，明天過後，大家一起為台灣繼續努力，因為這是生活在一起，共同的家。

台灣大選開票

蔡英文 中華民國 賴清德

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