台灣美國商會賀賴清德當選：盼合作消除美台貿易壁壘

台灣美國商會祝賀賴清德，與蕭美琴當選中華民國總統及副總統，並期待與新政府攜手努力，積極消除美台貿易壁壘與改善法規監理環境，以增強台灣的競爭力。圖／台灣美國商會提供

2024總統大選今完成開票，由民進黨「賴蕭配」宣布勝選，台灣美國商會祝賀賴清德 ，與蕭美琴當選中華民國 總統及副總統，並期待與新政府攜手努力，積極消除美台貿易壁壘與改善法規監理環境，以增強台灣的競爭力。

台灣美國商會今晚間發出新聞稿祝賀賴清德、蕭美琴當選中華民國正副總統，認為這一刻象徵台灣民主的茁壯，凸顯台灣人民對於民主價值的堅持。

商會理事長Dan Silver表示，對美台之間的堅韌關係充滿信心，並相信在新政府的領導下其將繼續茁壯，認為「這不僅是台灣迎來第8次民選總統，更標誌著台灣民主即將邁向第4個10年，民主是美台共享的價值，維繫了美國和台灣人民之間長久的情誼。」

商會表示，期待與新政府攜手努力，在未來的合作中，積極消除美台貿易壁壘與改善法規監理環境，以增強台灣的競爭力。商會肯定「台美 21 世紀貿易倡議」談判的進展，並期盼雙方下一輪談判順利推進，未來倡議的實施能發揮長遠影響力，進而商議全面的美台雙邊貿易協定。同時，商會也支持台灣和美國簽訂「避免雙重課稅協定」，以促進貿易和雙向投資 。在全球政經環境更迭之下，台灣應把握黃金時刻，穩定經濟的同時，於國際舞台站穩腳步。

商會並向台總統蔡英文及現任政府長期的努力與支持表達感謝。蔡政府在過去8年對產業界及商會議題保持開放態度，長期以來與商會保持正面的定期溝通。我們敦促新政府與商會維持穩健的溝通管道，以確保外商持續對在台經營與投資的前景保持信心。