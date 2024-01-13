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國民黨立委蠃得53席 重回國會第1大黨

時代力量全軍覆沒 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

記者林銘翰／台北即時報導
2024年立委大選落幕，時代力量確定全軍覆沒，為8年的國會生涯畫上句點。圖／時代力量提供
2024年立委大選落幕，時代力量確定全軍覆沒，為8年的國會生涯畫上句點。圖／時代力量提供

2024年立委爭霸戰落幕，立法院呈現三黨鼎立新局面，民眾黨再度站穩第三大黨的角色，時代力量則確定全軍覆沒，為8年的國會生涯畫上句點，而前立委黃國昌在選前倒戈，選擇加入民眾黨名列不分區名單，被視為壓垮時代力量的最後一根稻草。

台灣在2014年爆發太陽花學運，激起年輕世代參與公共事務的風潮，時代力量正式在2015年宣告成軍，隨後投入2016年的立委選舉，初出茅廬就奪下5席立委席次，擠下親民黨成為國會第三大黨，而包括時任立委黃國昌、徐永明、洪慈庸，還有現任民進黨立委林昶佐，幾乎都是具有全國知名度的政治人物。

不過，時代力量進軍國會以來，數度出現路線分歧之爭，2019年爆發一連串的退黨潮，儘管在2020的立委選舉，仍然獲得超過百萬政黨票，成功保住立法院黨團，不過立委席次由5席降至3席，不僅影響力遠不及台灣民眾黨，更退居國會第四大黨。

時代力量握有總統門票，不過今年依然選擇缺席，區域立委僅提名現任立委邱顯智、王婉諭及桃園黨部執行長徐鈺雯參選，不分區立委更是只有提名8席，而在總統不表態支持特定人選，再加上黃國昌倒戈加入民眾黨，都成為時力選情崩盤的關鍵因素。

台灣在2008年首次實施「單一選區兩票制」選制，從改制以來的4屆立委選舉，在藍綠兩大黨夾擊的情形之下，區域立委大多是由藍綠兩黨提名的候選人勝出，選制本就不利於小黨生存，而綜觀過去在立法院擁有席次的小黨，包括台灣團結聯盟、親民黨、新黨及台灣基進，最後都在選戰遭遇泡沫化，導致立委席次全軍覆沒。

邱顯智選前一周在臉書發布「時力真心話」影片，公開批評黃國昌賣友求榮、站著說話不腰疼，引發高雄市前議員林于凱、時代力量決策委員湯茹婷相繼退黨，對比邱顯智曾經說「時代力量要關燈，我也會是最後一個關燈的人」，時代力量未來的路恐怕將更為艱辛。

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