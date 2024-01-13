賴清德總統兼黨魁 大權一把抓 民進黨人士：還能派系共治？

2024總統大選由民進黨總統候選人賴清德勝出，他今晚與副手搭擋蕭美琴舉行國際記者會。（記者許正宏／攝影）

民進黨 總統候選人賴清德 勝選，依照民進黨黨章，總統為當然兼任之黨主席。民進黨非新系派系人士表示，賴清德已登上權力巔峰，政權、黨權短時間內穩固不成問題，黨內其他派系縱然對賴有其他意見，現在都不是提出時機，特別是黨內重要派系英系勢力版圖大減，新潮流時代將正式到來。

民進黨人士表示，今年初賴清德任黨主席後，黨中央派系生態以大洗牌過一次，幾位重要英系幹部紛紛離去，改以新潮流為骨幹，拉攏正國會、湧言會組成的新權力架構。

民進黨人士指出，賴清德高度尊重蔡總統，特別在尚未當選之時；因此，在行政部門體系中，尚有不少「小英男孩」存在，包括行政院長陳建仁，都帶有英系色彩。如今賴清德勝選，雖不至於在看守期對蔡政府官員逼宮，但本來在行政部門中，佔缺就不少的新系，未來將獨霸的局面儼然成型。

民進黨人士表示，這次立委選戰結果大洗牌，黨內派系生態結構也隨之有所改變，守住的立委席次中，仍以新潮流為大宗，三大派系除新系外，正國會、英系席次都萎縮。特別是英系在2019年「蔡賴之爭」後，與賴清德仍有所扞格，這回幾位派系大將羅致政、蘇治芬都意外落選，連同蔡英文 任黨主席時提名的幾位英系不分區都將不在立法院，派系實力大減。

派系人士指出，賴清德任黨主席以來，與正國會保持策略結盟，但在不分區提名，由於沒有讓正國會推薦的王義川名次排在前頭，「搶救王義川」行動最終也以失敗收場，未來正國會是否繼續替賴清德背書，已出現分歧點。

派系人士表示，幾個民進黨內實力派系，並非對賴清德和新潮流的資源一把抓沒有意見，但總結，現在是賴清如日中天之時，無法攖其鋒，短時間勢必只能靠上去，尋求合作機會，等待日後時機了。