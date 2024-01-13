賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

民進黨候選人賴清德 在台灣總統大選得票率超過四成，他與副手蕭美琴舉行國際記者會，宣布勝選。賴清德稱，已接到侯友宜 、柯文哲的賀電，這場選舉是台灣締造民主陣營首場勝利。

賴清德稱，這場勝利有三個重大意義，台灣人選擇民主，將繼續與國際友人同行，重申不能走回頭路，感謝蔡英文 打下基礎，他並承諾將納入對手可行政見。

新國會三黨不過半，賴清德坦言努力不夠，將反省檢討。

賴清德當選也打破民選總統以來執政不超過8年的魔咒，他也是第一位當過台南市長、第一位當過副總統當選總統的人。

我要感謝兩位對手，所展現的民主風度，我剛剛也分別接受了他們恭賀的電話；我也恭喜他們所領導的政黨，在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

作為2024世界大選年，最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利。這場勝利，有三個重大的意義：第一個意義，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主這一邊。中華民國台灣，會繼續和國際民主盟友並肩同行。第二個意義，台灣人民用行動，成功抵禦外部勢力的介入。因為我們相信，自己的總統自己選。

第三個意義，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

我們要感謝蔡英文總統，和執政團隊的夥伴們，八年來盡心盡力，為台灣的改革與建設，打下了深厚的基礎。賴清德和蕭美琴，將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。

然而在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，這代表我們努力不夠，的確有要虛心檢討的地方。選舉結果告訴我們，人民期待「有能力的政府」和「有效率的制衡」。這新的民意，我們充分理解，完全尊重。面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治，我要在此表達：第一，我會深入研議兩位對手的政見和主張，只要是福國利民、符合國家發展需要的，我都會納入施政方針。第二，未來的人事佈局，我會秉持民主大聯盟的精神，不分黨派、用人唯才，也歡迎各界推薦專業人才，一起為國家發展來努力。第三，未來的施政，各黨派有共識的議題，我們優先處理。還沒有共識也沒有急迫性的，讓我們擱置爭議、持續溝通。第四，亟待解決的重大議題，例如勞保、健保的財務永續，我會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。

維持台海的和平穩定，是我擔任總統的重要使命。我將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心。

我要再次感謝台灣人民，選擇了賴蕭配，我們深感榮幸，也必定全力以赴，不辜負所託。選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止。2300萬人民，都是一家人，讓我們繼續攜手團結合作，推動國家繼續往前走。謝謝大家。