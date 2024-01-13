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國民黨立委蠃得53席 重回國會第1大黨

民進黨國會未過半 賴清德：人民期待有效率的制衡

侯友宜嘉義家鄉失守 得票率不到3成 賴清德拿下4成7獲勝

記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨總統候選人侯友宜前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。(記者曾原信／攝影)
國民黨總統候選人侯友宜前往板橋國小投票，投下總統副總統選票。(記者曾原信／攝影)

嘉義縣選民結構一向綠大於藍，國民黨侯友宜雖選前喊出「嘉義人挺自己人」，但故鄉嘉義縣仍失守，拿下8萬5642票，輸給民進黨賴清德13萬9510票。侯友宜18鄉鎮只在阿里山鄉獲勝，朴子市、六腳鄉都輸給賴清德，民眾黨柯文哲在嘉義縣得票率僅23％，票源拓展有限。

柯文哲、吳欣盈拿下6萬7382票、23.03%，賴清德、蕭美琴拿下13萬9510票、47.69%，侯友宜、趙少康拿下8萬5642票、29.28%。

侯友宜在阿里山鄉拿下1550票、55.26%，贏過賴清德631票、22.5%，但在朴子市侯友宜只拿7555票、31.38%，賴清德拿下1萬1318票、47.02%，而六腳鄉侯友宜拿3468票、27.12%，對上賴清德6972票、54.52%，在本命區朴子市、六腳鄉票數都輸。

侯友宜在朴子市有昔日同窗、民進黨籍的前省諮議員黃文峯站出來相挺，黃妻曾任民進黨嘉義縣黨部主委的黃麗貞也支持老鄰居，喊出「朴子出總統」、「朴子人挺朴子人」口號，泛藍的無黨籍朴子市長吳品叡也為侯友宜拉票，但並未開出亮眼成績。

台灣大選開票

侯友宜 賴清德 民進黨

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