侯友宜敗選 國民黨抓戰犯 凌濤：黃珊珊是罪魁禍首

國民黨中央黨部上召開記者會，針對中國昨天發射衛星飛越南部上空，國防部首度對此發布國家級警報簡訊，提出抨擊。台發言人凌濤指出之前衛星發射未曾示警，此次純為選舉操作。(記者林俊良／攝影)

2024總統大選持續開票中，民進黨 總統候選人賴清德持續領先對手侯友宜、柯文哲 。國民黨2024競選發言人凌濤今在臉書開槍，直指柯文哲競選總幹事黃珊珊的民眾黨「假民調 」，成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。

凌濤指出，從前年九合一大選，封關民調黃珊珊墊底，黃珊珊卻堅持說外界民調作假，甚至聲稱「自己手機民調第一」，甚至說其他民調是「蓋離譜」、「可笑至極」，結果選舉結果黃珊珊卻是慘輸當老三。

凌濤說，這次總統大選，黃珊珊選前公布自己民眾黨的封關民調，賴蕭配27.2%領先；柯吳配26.9%居次；國民黨侯康配則是26.4%墊底。按照現在的開票結果，總統大選柯吳配是第三名，再次證明黃珊珊的假民調，害了藍白大局。

凌濤酸，柯文哲說選後要來看選前到底哪家做假民調，「誰沒穿褲子」，現在結果出爐，「柯文哲、黃珊珊沒穿褲子！」兩次選舉，黃珊珊帶頭給民眾灌「失真民調」迷湯，已經徹底信用破產。黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，穩坐立委寶座卻害了阿北，害了台灣實現政黨輪替的機會。

凌濤說，政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首！