柯文哲宣布敗選：下一個四年一定可以贏

柯文哲發表落選感言。(擷自UDN影音網)

台灣總統選舉開票持續進行，民眾黨總統候選人柯文哲 今抵達新莊全國競選總部，柯文哲在談上發表談話表示，每張選票都是認同跟肯定，第一次在藍綠夾殺撐出三強鼎立局面，已經跨出成功第一步，我們繼續努力，相信下個4年可以贏得更多認同，下一次一定可以贏回國家。

柯文哲在台上說，這次選舉在藍綠夾殺下，第一次撐出三強鼎立局面，這聲音會成為國家新方向，請不要放棄，我們一起當台灣良心，作人民的靠山，民眾黨承諾不會辜負大家期望，繼續堅守信念守護國家。

柯文哲說，相信大家對於結果會很難過，我們沒時間難過，國家會繼續前進，會繼續努力下去，不會因為挫折放棄，只要你們不放棄，我們就沒有放棄的理由，明天太陽升起繼續打起精神努力，終究未來還是要靠自己把國家救回來，相信下個4年可以把國家贏回來。

柯文哲表示，過去10年不管執政或選舉，都當成改變政治文化社會運動，雖然還沒完全實現，未來繼續努力，大家不要沮喪，這次已經邁向成功第一步，4年後再相信民眾黨跟柯文哲，繼續義無反顧拚一次，總有一天會贏得勝利。

全國各縣市開票數陸續出爐，台灣民眾黨候選人柯文哲得票率暫居第三，落後賴清德 與侯友宜 ，柯文哲總部外的支持情緒低迷，甚至有人落淚。 民眾黨昨晚在凱道舉行選前之夜，為正副總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（左）做最後選情衝刺。記者葉信菉／攝影 民眾黨總統候選人柯文哲票數落後，總部外支持者激動落淚。（記者葉信菉／攝影） 民眾黨今天在總部舉行晚會，民眾黨候選人柯文哲支持者頭戴小草出席支持。（記者葉信菉／攝影）