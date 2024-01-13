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台選舉／藍綠白3黨國會恐不過半 藍委：未來政治攻防將在立院

記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗。(記者林伯東／攝影)
國民黨立法院黨團總召曾銘宗。(記者林伯東／攝影)

台灣2024大選結果漸漸揭曉，國會生態迎來新氣象，藍綠白三黨或將不過半。國民黨立委曾銘宗今受訪表示，未來政治攻防將在立院。

依據目前開票情況，藍綠白三黨或將在立院不過半，無黨過半的情況下，政黨合作是必然。

曾銘宗認為，以後的立法院，看目前開票情況，國民黨應是最大黨，再來是民進黨、民眾黨，到時政治攻防將在立院。

關於台灣為總統制，是否造成立法院制衡監督功能不彰。曾銘宗說，前總統陳水扁時代跟蔡英文總統時代是很強烈的對比。阿扁時代，國民黨在立院過半，所以有些誇張甚至違憲的立法、重大決策送立法院，立法院就有監督制衡功能，但是蔡英文執政八年就沒有，蔡想做什麼就做什麼。沒有民進黨過不了的法案，只有不想過的法案，我國雖是總統制，但重大政策涉及到預算、立法，立法院是個重要攻防地點。

至於以後是否確定不與綠營合作。曾銘宗指出，要看以後，以現在經驗，有些是政治性低的如民生法案或議題，自然可以合作。假設是政治性很高的，政治光譜差太多，理念差太多了。必須看議題。就像現在或早期，時代力量較會跟民進黨合作，因政治光譜較近。

台灣大選開票

國民黨 民進黨 蔡英文

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