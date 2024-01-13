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台選舉／綠營分裂…高嘉瑜落淚宣布立委敗選 李彥秀勝選

記者林麗玉／台北即時報導
高嘉瑜至競選總部落淚自行宣布敗選。(記者林麗玉／攝影)
高嘉瑜至競選總部落淚自行宣布敗選。(記者林麗玉／攝影)

台灣立委選舉，台北市港湖三腳督，國民黨立委候選人李彥秀票數一路領先，截至當地時間晚6點40分左右，李彥秀以8萬多票，大幅領先對手高嘉瑜6萬多票，至於台灣基進吳欣岱則拿到1萬4千多票、約一成一得票率。高嘉瑜6點45分左右至競選總部落淚自行宣布敗選。至於李彥秀晚間7點也抵達競總部宣布當選。

2024港湖三姝之爭，高嘉瑜面對國民黨李彥秀的復仇之戰、加上泛綠台灣基進吳欣岱搶票雙重壓力，高嘉瑜從下午四點多票數陸續開出後，票數一直大幅落後李彥秀，據李彥秀總部回報回來的票數看，高嘉瑜至晚間6點多票數已落後李彥秀1萬多票，李彥秀晚間7點抵達競選總部自行宣布當選，港湖選區確定綠地翻轉變藍天。

2024內湖南港選戰激烈，高嘉瑜在2020年時拿下12萬5138票、50.12%的得票率，擊敗國民黨李彥秀的11萬8432、47.44％得票率，以6706票、2.68%的些微票數差距險勝當時爭取連任的李彥秀，為民進黨搶下港湖一席立委，不過這次三姝之爭，李彥秀從開票以來，票數一路遙遙領先，高嘉瑜在後面苦苦直追，吳欣岱則維持一成一左右的得票率。

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