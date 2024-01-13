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台選舉／傅崐萁宣布立委勝選 喊話柯文哲選後藍白合

記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮國民黨立委傅崐萁（中）牽著縣長妻子徐榛蔚的手，自行宣布當選，也向民眾黨主席柯文哲喊話選後一定要藍白合。（記者王燕華／攝影）
花蓮國民黨立委傅崐萁（中）牽著縣長妻子徐榛蔚的手，自行宣布當選，也向民眾黨主席柯文哲喊話選後一定要藍白合。（記者王燕華／攝影）

國民黨花蓮立委傅崐萁連任成功，牽著縣長妻子徐榛蔚的手抵達競選總部，自行宣布當選。他除了感謝鄉親支持，也向民眾黨主席柯文哲喊話，選後一定要藍白合，發揮最大監督力道。

「藍白勢必要合作」傅崐萁致詞時說，這次選舉在花蓮沒有得到白色友軍的支持，但在未來國家大政中，勢必藍白要合，有國會的監督，才能導正國家不要走向偏頗的方向，置百姓於水火。

他要再次呼籲柯文哲主席，為了守護台灣的安全，守護台灣的人民，藍白勢必要合作，雖然柯希望下架民進黨到目前為止沒有成功，但未來藍白勢必要併肩作戰，讓所有監督力量極大化。

傅崐萁也感謝花蓮鄉親再給他一次機會，讓他再次進入國會，他一定全力以赴，導正國家對東台灣所謂的偏鄉資源不足及長期的忽視，全力爭取花蓮人期盼的重大建設。

傅還說，侯友宜、趙少康在花蓮得票數贏過對手超過3萬票，還在增加中，「侯趙在花蓮贏了」，他感謝花蓮人對侯趙的支持，因為花蓮人渴望的是讓台灣社會安定、兩岸和平，鄉親安居樂業社會祥和。

他說，台灣要和全世界做朋友，不要成為大國博奕的棋子，但台灣正走向這樣的前途，台灣人民明天會面對怎麼樣的挑戰？他還是希望台灣人民團結起來。

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